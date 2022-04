La notizia riportata su molti quotidiani dell’accordo raggiunto dal Milan con il Lille per l’acquisto di Botman e Sanches testimonia la bontà dell’operato della dirigenza rossonera, infatti, i due giocatori sarebbero in procinto di approdare a Milanello per la stagione 2022/2023. Se davvero il Milan chiuderà per questi due obiettivi, restano ancora da definire i rinforzi per il reparto offensivo, con la società rossonera che, nelle ultime ore, sembrerebbe intenzionata ad offrire un biennale all’attaccante del Napoli, Mertens.

Doppio colpo dal Lille

Dopo settimane di corteggiamento, il Milan sembrerebbe aver definito l’accordo con il Lille che porterà Sven Botman e Renato Sanches a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione: l’accordo si potrebbe chiudere per una cifra intorno ai 45 milioni di euro. Il colosso difensore olandese era sulla lista degli acquisti di molte squadre, ma sin dall’inizio avrebbe preferito il Milan come destinazione per la prossima stagione, tanto da aver già definito il contratto con cui si legherà al Diavolo per le prossime stagioni. La dirigenza rossonera, dunque, avrebbe fatto pressione sulla volontà del calciatore per superare la concorrenza agguerrita di altri club da tutte le parti d’Europa.

Per il centrocampista offensivo portoghese, invece, sembrerebbe più dettagliata la trattativa con il Lille rispetto a quella per il contratto del giocatore; per Sanches, infatti, Maldini e Massara dovranno sedersi ad un tavolo e formulare un’offerta che convinca il giocatore ad accettare la destinazione Milano.

Il Milan non si ferma, caccia ad altri obiettivi

Anche se sarà definito il doppio colpo dal Lille, la dirigenza rossonera non si fermerà e continuerà a sondare il mercato, valutando soprattutto colpi a parametro zero. Nelle ultime ore si fa insistente la voce che riporta un interesse del dirigente Maldini per l’attaccante del Napoli Dries Mertens: il belga è in scadenza con il Napoli, anche se De Laurentis ha la possibilità di esercitare l’opzione del rinnovo per un altro anno indipendentemente dalla volontà del giocatore.

Se così non dovesse essere, come sembra dalle ultime voci, l’attaccante belga potrà decidere la destinazione in totale autonomia e la sua volontà sembrerebbe quella di rimanere nel campionato di Serie A. Il classe ’87, nonostante l’età stia diventando importante, è sempre protagonista quando è in campo, con 7 reti realizzate in non moltissimi minuti giocati. L’acquisto di Mertens a parametro zero, potrebbe permettere alla dirigenza rossonera di investire le risorse per altri possibili acquisti nel reparto offensivo.