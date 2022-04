La 33esima giornata di campionato è stata sicuramente molto chiacchierata, sia per i risultati che per gli episodi arbitrali. L'Inter ha vinto contro lo Spezia, il Milan contro il Genoa, sorprende invece il pareggio della Juventus all'Allianz Stadium di Torino contro il Bologna e quello del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona contro la Roma. Si è parlato molto del match fra Juventus e Bologna per la mancata assegnazione di un rigore a favore dei bianconeri. Il fallo di Soumaoro su Morata è stato considerato, anche dopo la Var, fuori area, ma dalle immagini si nota che avviene dentro l'area di rigore.

Fra l'altro, sono stati espulsi Soumaoro e successivamente Medel per proteste, con gli emiliani che hanno giocato in nove gli ultimi minuti del match. Polemiche arbitrali che sono continuate anche in coppa Italia per un fuorigioco fischiato al Milan (che sembrava passivo) nella semifinale contro l'Inter, con l'arbitro che ha annullato il gol di Bennacer che avrebbe portato la squadra di Pioli sul 1 a 2. Ritornando al campionato, dopo 33 giornate la classifica dei presunti errori arbitrali a favore ci dice che al primo posto troviamo la Salernitana, seguita da Inter e Napoli. La Juventus è attualmente 12esima, il Milan 18esimo.

La classifica dei presunti errori arbitrali a favore dopo 33 giornate: Inter 2^, Juve 12^ e Milan 18^

La classifica dei presunti errori arbitrali a favore ci dice che la Salernitana è al primo posto, con un bilancio di +4 fra episodi a favore e a sfavore, seguita dall'Inter e dal Napoli con un +3. Anche Sassuolo e Verona hanno lo stesso bilancio dei campani e dei milanesi, a +2, invece, troviamo il Cagliari.

Fiorentina e Genoa sono a +1, bilancio in pareggio per Empoli, Udinese e Spezia, con episodi a favore e a sfavore che si equivalgono. Sono quattro le squadre a -1, Juventus, Bologna, Lazio e Sampdoria. Venezia e Atalanta sono a -2, chiudono il Milan a -3, la Roma a -4 e il Torino a -5.

Le polemiche arbitrali nel campionato italiano

Quello che sembra certo è che le polemiche arbitrali in questa stagione sono state diverse, anche in considerazione del fatto che gli arbitri hanno utilizzato la Var. Spesso abbiamo assistito ad interpretazioni diverse degli episodi e, nonostante questo, il designatore Rocchi ha voluto difensore il lavoro degli arbitri. Fra le società che non sono state avvantaggiate in questa stagione c'è sicuramente la Juventus. Diversi tifosi bianconeri, sui social, hanno sottolineato soprattutto gli episodi arbitrali a sfavore nel match contro l'Inter, in particolar modo il mancato rigore non sanzionato per fallo di Bastoni su Zakaria. Dalle immagini si nota infatti come la Var abbia sbagliato a valutare l'episodio, considerandolo fuori area di rigore.