La Juventus dovrà migliorare il centrocampo durante il Calciomercato estivo. Serve un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ma anche una mezzala d'inserimento, che garantisca gol e assist. Il tecnico Allegri gradisce i giocatori che sappiano inserirsi, non è un caso che fino a quando è stato disponibile si sia affidato a McKennie, attualmente il centrocampista con più gol segnati insieme a Locatelli. La Juventus valuta profili d'esperienza che possano garantire un ulteriore salto di qualità. Piace Sergej Milinkovic Savic ma la valutazione di mercato di circa 70 milioni di euro non agevola di certo il suo trasferimento nella società bianconera.

Per questo la Juventus starebbe lavorando anche all'acquisto di giovani di qualità, che si sono messi in evidenza in questa stagione nei campionati europei. In Olanda sta dimostrando di essere un giocatore importante il centrocampista del Feyenoord Orkun Kokcu, il nazionale turco è un classe 2000 ed un titolare della squadra olandese. In campionato ha disputato fino ad adesso 28 match segnando 7 gol e fornendo 8 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 15 match fra qualificazione ed Europa League con 2 gol e 1 match nella coppa d'Olanda. Ci sarebbe già stato un contatto con l'agente sportivo del giocatore e la Juventus.

La Juventus potrebbe acquistare Kokcu, il prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo di centrocampo per il calciomercato estivo Orkun Kokcu, protagonista di una stagione importante con il Feyenoord. 9 gol e 8 assist per il giocatore turco, in scadenza di contratto a giugno 2025 potrebbe lasciare la società olandese per circa 20 milioni di euro.

Somma importante ma considerando le prestazioni del giocatore e l'età potrebbe rivelarsi un acquisto a prezzo agevolato. Ci sarebbe già stato un contatto fra l'agente sportivo di Kokcu e la Juventus, con la società bianconera avrebbe valutato la possibilità di acquistarlo durante il calciomercato estivo. Nazionale turco, ha disputato fino ad adesso 14 match segnando un gol con la nazionale della Turchia.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per altri rinforzi non solo per il centrocampo ma anche per la difesa. Potrebbero arrivare non solo un difensore centrale ma anche dei terzini come alternative ai titolari. Si valutano però anche delle cessioni, il principale indiziato a lasciare la società bianconera è il terzino Alex Sandro. In scadenza di contratto a giugno 2023, il brasiliano è uno dei giocatori che più guadagna nella Juventus con circa 6 milioni di euro a stagione. La società bianconera potrebbe venderlo per circa 10 milioni di euro.