La dirigenza dell'Inter, in vista del prossimo Calciomercato estivo, sta lavorando per migliorare ogni reparto dell'organico a disposizione del tecnico Simone Inzaghi.

Per quanto concerne le corsie esterne, in attesa del rinnovo di Ivan Perisic, l'Inter sta valutando diversi profili. Tra glie elementi seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche Raoul Bellanova, talentuoso esterno italiano che si è messo in luce con il Cagliari di Walter Mazzarri.

Idea Bellanova per l'Inter, sarebbe seguito anche dalla Juventus

Il club sardo dovrebbe riscattare Bellanova dal Bordeaux, club proprietario del cartellino del calciatore.

Nonostante ciò, il futuro del giovane esterno italiano potrebbe essere lontano dalla Sardegna. Infatti, l'Inter starebbe monitorando la situazione del classe 2001 e sarebbe pronta a mettere sul piatto una cifra attorno ai 10-15 milioni di euro, per accaparrarsi le prestazioni dell'esterno cagliaritano. Bellanova però ha attirato su di sé l'interesse anche di altri club italiani, come la Juventus: in particolare, le qualità del terzino italiano piacciono molto al tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

In orbita nerazzurra, resta da considerare anche la candidatura di Filip Kostic, esterno serbo in forza all'Eintracht Francoforte e valutato 15 milioni di euro.

Inter, interesse del Tottenham per Bremer

Restano sulla difesa, uno se non l'obiettivo numero uno per la prossima stagione resta Gleison Bremer, centrale brasiliano del Torino e considerato attualmente uno dei migliori difensori del campionato italiano. I nerazzurri continuano il dialogo con il club granata e sperano di trovare un accordo con il patron Urbano Cairo che chiederebbe una cifra attorno ai 30 milioni di euro per lasciar partire il suo centrale difensivo.

Il vero "problema" per l'Inter arriva dall'estero, con molti top club europei pronti a fiondarsi su Bremer: oltre all'interesse del Bayern Monaco che sta cercando un sostituto di Sule, c'è da registrare il forte interesse del Tottenham di Antonio Conte, che dopo Kulusevski e Bentancur, vuole continuare a saccheggiare il campionato italiano.

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, gli Spurs sarebbe disposti a mettere sul piatto una cifra attorno ai 50 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni di Bremer e Singo, anche lui nel mirino del club inglese.