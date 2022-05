Il giovane centrocampista argentino del River Plate Enzo Fernandez starebbe suscitando da tempo l'interesse di diversi club europei come il Benfica, il Siviglia, l'Inter e ora anche la Juventus. Il possibile interesse dei bianconeri per il giocatore è stato rivelato nelle scorse ore dalla stampa portoghese.

La Juve punta a tornare grande: oltre a Pogba e Di Maria ora spunta il nome di Fernandez

La Juventus è particolarmente bisognosa di nuovi innesti per tornare grande: è questo l'imperativo dato da mister Massimiliano Allegri, dopo una stagione in cui non è riuscito a regalare nemmeno un trofeo ai tifosi bianconeri, cosa che non succedeva da 11 anni.

Per far tornare la Juve ai fasti di un tempo, il presidente Agnelli ha dato ordine ai suoi uomini mercato di dare l'affondo decisivo ad alcune trattative di mercato, su tutte quelle di Paul Pogba e di Angel Di Maria, due svincolati di lusso che potrebbero accasarsi ai bianconeri nelle prossime settimane.

Per il reparto di centrocampo intanto, nelle scorse ore, è iniziata a circolare anche la pista che porta ad Enzo Fernandez del River Plate.

Con la squadra di Buenos Aires Fernandez ha già collezionato 45 presenze 10 gol conditi da 9 assist, il centrocampista argentino attualmente ha un valore di mercato che attualmente si aggira intorno ai 20 milioni di euro. L'interesse della Juve si aggiunge quello di altri importanti club come il Siviglia in Spagna e l'Inter in Italia, ma soprattutto dei portoghesi del Benfica, che si sono mossi per primo per il giocatore argentino.

Le caratteristiche tecniche del giocatore

Da tempo Enzo Fernandez è considerato uno dei talenti più genuini e di maggiore prospettiva di tutto il Sud America. Alto 178 centimetri, è un centrocampista dotato di ottima visione periferica, sa svolgere sia la fase difensiva che quella offensiva e ha buone capacità balistiche. In passato ha giocato in prestito anche al Defensa y Justicia.

Per il momento nessuna delle varie squadre interessate al giocatore avrebbero fatto ancora recapitare offerte ufficiali al club di Buenos Aires, nel contratto che lega il centrocampista classe 2001 al River fino al 2025 è presente una clausola rescissoria di 20 milioni di dollari, al cambio attuale sarebbero all'incirca 18 milioni e 700 mila euro, per un centrocampista che probabilmente avrà un grande futuro. Nelle prossime settimane potrebbero esserci sviluppi.