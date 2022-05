Il Crotone prova a voltare pagina e a guardare al futuro. La stagione 2022-2023 vedrà gli squali ai nastri di partenza della Serie C, categoria che mancava a Crotone dal lontano 2008-2009. Il doppio salto all'indietro degli squali dalla Serie A alla Serie C, porterà come inevitabile conseguenza una nuova rivoluzione della rosa. Un calciatore che potrebbe aver concluso la sua avventura in rossoblù è il difensore Davide Mondonico, poco impiegato in stagione. Su di lui ci sarebbe l'Ancona Metelica.

Crotone, Mondonico ai saluti

Arrivato in estate come primo acquisto dall''Albinoleffe, il difensore Davide Mondonico non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio nella rosa del Crotone.

Per lui nella stagione appena conclusa sono giunte solamente 5 presenze, ottenute prevalentemente nel girone d'andata. Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, il calciatore nativo di Vimercate potrebbe decidere di guardare altrove per ricercare maggiore fortuna. A lui, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, si sarebbe interessato l'Ancona Metelica, formazione militante nel campionato di Serie C, pronta ad allestire una rosa importante per cercare io salto di categoria.

Crotone, rivoluzione in atto

In casa Crotone si dovrà però attendere prima di avviare l'opera di ricostruzione della squadra. Eventuali acquisti o cessione saranno decise nelle prossime settimane da un nuovo Direttore Sportivo.

Nella mattinata di venerdì 20 maggio lo storico Diesse Beppe Ursino ha infatti concluso il suo rapporto con i calabresi dopo un percorso di ben 27 anni. A breve dovrebbe essere annunciato il nome del suo sostituto con il presidente rossoblù Gianni Vrenna che opererà in accordo suo figlio, Raffaele Vrenna, di rientro a Crotone dopo aver svolto in questa stagione il ruolo di Amministratore Delegato della Pro Vercelli.

Da stabilire sarà anche il nuovo allenatore con il tecnico Francesco Modesto che non sarà alla guida del Crotone nel prossimo campionato nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2023.

Un possibile ritorno

Con il difensore Davide Mondonico che potrebbe essere ceduto in Serie C, il Crotone potrebbe però riabbracciare il trequartista, nativo di Crotone, Zak Ruggiero.

Il calciatore, autore di una buona stagione alla Lucchese in prestito, può vantare con gli squali ancora altri due anni di contratto. Una situazione analoga a quella del portiere Gian Marco Crespi, ceduto nei mesi scorsi in prestito prima al Renate e successivamente, a gennaio, alla Pistoiese. Anche per lui due anni di contratto e la possibilità di fare ritorno a Crotone per ritagliarsi spazi nella rosa dei calabresi del nuovo torneo.