Il rinnovo di Samir Handanovic con l'Inter sembra essere sempre più vicino. Il portiere titolare dei nerazzurri, che domani proveranno il sorpasso al fotofinish sul Milan per conquistare il secondo scudetto di fila, avrebbe accettato di rimanere in nerazzurro per un altro anno. Il contratto del classe 1984 va in scadenza alla fine di questa stagione, la trattativa è stata imbastita nei mesi scorsi e non è stata molto semplice.

Rinnovo Handanovic-Inter: fumata bianca in arrivo

Nelle ultime ore però la trattativa si sarebbe sbloccata, la quadra è stata trovata in tutti i dettagli e l'estremo difensore adesso sarebbe pronto a mettere al firma su un nuovo contratto che lo legherà al club per un'altra stagione.

Le cifre dell'ingaggio dovrebbero essere più basse rispetto a quello attuale, Handanovic dovrebbe guadagnare circa 2,5 milioni di euro, contro gli oltre 3 attuali. Uno sforzo dovuto all'ottimo rapporto tra le parti e al ruolo che è stato assicurato allo sloveno.

Durante l'estate infatti arriverà a parametro zero Andrè Onana, pronto a svincolarsi con l'Ajax per iniziare la sua nuova avventura in Italia. Handanovic avrebbe accettato di partire dietro nelle gerarchie, una situazione che però non sarebbe impossibile da cambiare. I dirigenti nerazzurri avrebbero dato ampie garanzie all'attuale numero uno, in sostanza giocherà chi sarà più in forma e il posto non verrà assegnato di diritto.

Inter: il nuovo ruolo di Handanovic

Handanovic potrebbe essere quindi importante anche la prossima stagione. Onana arriverà da un campionato completamente diverso e potrebbe avere bisogno di alcune settimane, se non mesi, per ambientarsi. La conferma dello sloveno servirebbe non solo a fare da chioccia, ma anche a dare a Inzaghi un'alternativa di grande valore.

Insomma i nerazzurri non vogliono commettere l'errore fatto in questa stagione, con Radu a fare da dodicesimo giocando pochissimo per poi essere lanciato in campo a Bologna dove ha commesso un errore che potrebbe costare il titolo all'Inter.

La questione portiere pare quindi risolta: oltre a Onana resterà anche Handanovic con un rinnovo pronto a essere firmato.

Il mercato nerazzurro entrerà poi nel vivo appena terminato il campionato con l'obiettivo numero uno che pare essere Paulo Dybala. Sul fronte rinnovi lunedì dovrebbe esserci l'incontro con Ivan Perisic che va in scadenza a giugno e sarebbe corteggiato anche dalla Juventus.