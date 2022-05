La Juventus è già al lavoro sul Calciomercato per rinforzare la rosa dopo una stagione molto deludente. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe molto vicino il ritorno di Paul Pogba, in uscita a parametro zero dal Manchester United. Inoltre potrebbe arrivare Angel Di Maria, anche lui senza dover pagare alcun prezzo di cartellino, vista la scadenza del contratto col Psg. Inoltre la società avrebbe messo nel mirino anche Jorginho del Chelsea.

Il possibile ritorno di Pogba

Paul Pogba avrebbe scelto la Juventus per il suo futuro, dove potrebbe lavorare nuovamente con Massimiliano Allegri.

Il centrocampista campione del mondo con la Francia non ha rinnovato il contratto con il club inglese del Manchester United e si svincolerà a parametro zero.

Dovrebbe essergli proposto dai bianconeri un contratto triennale da circa 7,5 milioni di euro a stagione più bonus che farebbero lievitare lo stipendio a 10 milioni di euro. Decisiva sarebbe la volontà del ragazzo, che avrebbe declinato la corte del Paris Saint Gemain.

Piacciono Di Maria e Jorginho

Per quanto riguarda l'attacco, il nome più caldo sarebbe quello di Angel Di Maria del Paris Saint Germain che ha il contratto in scadenza a fine giugno e che non dovrebbe rinnovare. L'argentino potrebbe essere il profilo per il tridente di Massimiliano Allegri che dovrebbe prevedere Dusan Vlahovic al centro e Federico Chiesa sulla sinistra.

Il centrocampo potrebbe essere affidato nelle mani di Jorginho, che avrebbe le caratteristiche ideali per il gioco di Allegri. Il giocatore del Chelsea ha il contratto in scadenza nel 2023 e una valutazione di circa 30 milioni di euro, prima di procedere a una trattativa occorrerà però capire il futuro societario del club londinese.

Le possibili formazioni ideali di Allegri: dal 4-3-3 al 3-5-2

Qualora tali operazioni di mercato andassero in porto Juventus della prossima stagione 2022-2023 potrebbe scendere in campo con il 4-3-3 che vedrebbe in porta Szczesny. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Pellegrini. Mentre Jorginho, Pogba e Zakaria (o Locatelli) dovrebbero formare il centrocampo e invece l'attacco dovrebbe essere composto da Di Maria, Chiesa e Vlahovic.

Massimiliano Allegri è però un allenatore preparato su vari moduli tattici e, nel corso delle varie stagioni, ha fatto affidamento anche alla difesa a tre e al 3-5-2. In tale caso l'undici titolare ideale della Juventus 2022-2023 potrebbe essere composto da De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, per quanto riguarda la difesa. La linea mediana a cinque verrebbe affidata a Cuadrado, Pogba, Jorginho, Zakaria (o Locatelli) e Chiesa. I due attaccanti potrebbero essere Di Maria e Dusan Vlahovic.