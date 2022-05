Il futuro di Federico Dimarco potrebbe essere lontano da Milano e soprattutto dall'Inter. Nonostante le ottime prestazioni e un buono spazio ritagliatosi nello scacchiere tattico del tecnico Simone Inzaghi, la permanenza del terzino italiano è tutt'altro che scontata.

Torino, possibile interesse per Dimarco

Infatti, sulle tracce dell'esterno interista ci sarebbe il forte interesse del Torino che dopo un'ottima stagione che si è conclusa con il decimo posto in campionato, vorrebbe provare ad avvicinarsi alle posizioni europee. Dimarco è una richiesta esplicita del tecnico granata Ivan Juric, che lo ha allenato durante la sua esperienza sulla panchina del Verona, con grandi risultati anche dal punto di vista tecnico e tattico.

Infatti, grazie al lavoro di Juric, l'esterno italiano è riuscito a ricoprire diverse posizioni sulla corsia mancina, ritagliandosi poi uno spazio importante nella stagione successiva con l'Inter.

I nerazzurri non fanno sconti e chiedono una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro per lasciar partire il terzino ex Verona. L'affare potrebbe concretizzarsi qualora il Torino decidesse di privilegiare la compagine interista nella corsa a Gleison Bremer, miglior difensore della Serie A e primo obiettivo della retroguardia nerazzurra. Il Toro chiede almeno 40 milioni di euro per difensore brasiliano, ma con l'inserimento di Dimarco nella trattativa oppure con un'apertura per la sua eventuale cessione, le cose potrebbero cambiare.

Il futuro di Dimarco dipenderà non solo dagli acquisti per la difesa da parte dell'Inter, ma anche dalle cessioni di qualche big come Milan Skriniar, sempre nel mirino del Tottenham, ma soprattutto di Alessandro Bastoni, seguito attentamente da top club europei come Paris Saint Germain e Bayern Monaco.

Inter, sondaggio del Real per Lautaro

Sfumato Kylian Mbappè, che ha rinnovato con il Paris Saint Germain, il Real Madrid guarda con attenzione al mercato italiano per rinforzare la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti.

Dopo Rafael Leao, i Merengues starebbero osservando con grande attenzione la situazione legata a Lautaro Martinez.

Il Toro vorrebbe restare all'Inter, ma il possibile inserimento del Madrid potrebbe modificare il suo futuro. Infatti, I Galacticos potrebbero mettere sul piatto una cifra importante, attorno ai 60-70 milioni di euro per convincere la dirigenza nerazzurra a lasciar partire il suo numero dieci.

Per ora, si parla solo di possibili sondaggi ma l'Inter si starebbe cautelando in caso di possibile addio del Toro: infatti, oltre l'attesa per il possibile arrivo di Paulo Dybala, i nerazzurri starebbero monitorando sempre profili importanti come Scamacca e Haller, con la speranza della conferma di Lautaro.