La Juventus è già al lavoro per potenziare la rosa della prossima stagione e starebbe studiando i profili giusti in entrata.

L'obiettivo principale è quello di ingaggiare un difensore centrale per sostituire Giorgio Chiellini: la nuova idea in tal senso potrebbe essere Igor della Fiorentina. Per quanto riguarda il centrocampo, i calciatori seguiti sarebbero Pogba dello United, Jorginho del Chelsea e Gundogan del Manchester City.

La Juventus seguirebbe Igor

Il difensore della Fiorentina Igor sarebbe entrato nelle mire della Juventus: sarebbe un profilo particolarmente congeniale alle idee tattiche di Massimiliano Allegri che potrebbe utilizzarlo sia come difensore centrale che come terzino.

Il brasiliano classe '98 ha il contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione di circa 15 milioni di euro.

La Juventus seguirebbe da tempo anche un altro giocatore viola: Nikola Milenkovic che ha il contratto in scadenza nel 2023 con la società presieduta da Rocco Commisso.

Idee Pogba, Gundogan e Jorginho per Allegri

Per quanto riguarda il centrocampo, i nomi accostati ai bianconeri sono diversi. Il sogno sarebbe Paul Pogba del Manchester United che non ha rinnovato il contratto in scadenza a fine giugno. Piacerebbe anche Jorginho del Chelsea, in scadenza nel 2023, che potrebbe lasciare i Blues se la società dovesse cambiare proprietario. La valutazione dell'ex Napoli sarebbe di circa 20 milioni di euro.

Il nome delle ultime ore sarebbe Ilkay Gundogan del Manchester City che ha il contratto in scadenza nel 2023: il tedesco non sarebbe più centrale nel progetto di Pep Guardiola e potrebbe lasciare l'Inghilterra in questa sessione di mercato.

Nel reparto mediano la Juventus dovrebbe invece cedere calciatori in esubero come Arthur e McKennie.

Il Paris Saint Germain potrebbe cedere Paredes

Il Paris Saint Germain potrebbe essere indirettamente un "alleato" della Juventus perché i transalpini vorrebbero intensificare i contatti con il Barcellona per avere De Jong. L'olandese sarebbe ritenuto il profilo per rilanciare soprattutto in Europa il club di Al Khelaifi.

Se dovesse arrivare l'ex Ajax, a Parigi verrebbe dato il via libera a Leandro Paredes che interesserebbe all'Inter di Simone Inzaghi ma anche alla Juventus.

Le possibili formazioni della Juventus

La Juventus del futuro di Massimiliano Allegri potrebbe avere moduli tattici diversi in base ai calciatori che verranno ingaggiati. Partendo dal presupposto che tutte le operazioni di mercato succitate dovessero andare in porto, un ipotetico 4-3-3 potrebbe essere composto da Szczesny, Danilo, De Ligt, Igor, Alex Sandro, Gundogan, Pogba, Jorginho, Chiesa, Vlahovic, Morata.

Il tecnico livornese potrebbe in alternativa decidere di passare al 4-3-1-2 che verrebbe composto da Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro (Igor), Jorginho, Gundogan, Paredes, Pogba, Vlahovic, Chiesa. In questo caso il francese Pogba agirebbe da trequartista,