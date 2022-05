La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato durante il Calciomercato estivo. La società bianconera, oltre ad effettuare diverse cessioni, dovrà necessariamente rinforzare una rosa che ha mostrato problematiche evidenti soprattutto a centrocampo. Si valutano, inoltre, rinforzi in difesa e nel settore avanzato, anche in considerazione delle tante partenze importanti nel calciomercato estivo. A parlare del mercato della Juventus è stato anche Paolo Paganini: il giornalista sportivo della Rai ha sottolineato come la società bianconera sia pronta a garantire ad Allegri dei giocatori di esperienza e pronti per vincere.

Una programmazione che, a molti, potrebbe sembrare discutibile ma che ha come obiettivo quello di cercare di ritornare competitivi nella stagione 2022-2023. Come è noto, nel 2023, ricorrerà il centenario della Famiglia Agnelli alla Juventus, e sicuramente Elkann e Andrea Agnelli vorrebbero regalarsi delle vittorie importanti. Paganini ha parlato anche dei possibili rinforzi che la Juventus starebbe valutando. Per la difesa il preferito sembra essere Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno. Per il centrocampo, invece, si valutano Pogba, Modric, Perisic e Di Maria.

Il giornalista sportivo Paganini ha parlato dei possibili arrivi della Juventus

'La Juventus molla Dybala ma pensa sempre ai parametri zero con ingaggi alti.

Obiettivi: per la difesa Romagnoli, a centrocampo Pogba, Modric e Perisic oltre a Di Maria. È una programmazione (discutibile) per provare a vincere subito'. Queste le dichiarazioni di Paolo Paganini in riferimento al mercato della Juventus. Secondo il giornalista sportivo, la società bianconera potrebbe attingere al mercato dei parametri zero con gli acquisti di Romagnoli, Pogba, Modric, Perisic e Di Maria.

Una decisione societaria che porterebbe ad incrementare l'età media della rosa bianconera che è stata criticata da diversi addetti ai lavori. Di questi, i più vicini al trasferimento alla Juventus sono Paul Pogba e Angel Di Maria. Ci sarebbe già un'intesa economica per gli ingaggi dei giocatori, con il francese che dovrebbe sottoscrivere un contratto da 10 milioni di euro a stagione (compresi i bonus) fino a giugno 2025.

Per quanto riguarda, invece, l'argentino si parla di uno stipendio da 7 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà effettuare anche delle cessioni importanti per garantirsi la possibilità di sostenere gli ingaggi dei giocatori che arriveranno a parametro zero. A tal riguardo i principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Alex Sandro, Arthur Melo, Aaron Ramsey, Moise Kean e Alvaro Morata, oltre alle già confermate partenze di Federico Bernardeschi, Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. Per il difensore potrebbe esserci un'esperienza professionale nel campionato americano prima di un ritorno da dirigente nella società bianconera.