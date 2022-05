Blindare i migliori della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. È questo l'obiettivo della Juventus, che oltre ad acquisti importanti sul mercato, ha l'obbligo di mantenere i giocatori più importanti dell'organico, così da costruire un nuovo ciclo.

La Juve vorrebbe rinnovare il contratto di de Ligt

Per quanto riguarda la difesa, Mathijjs de Ligt è il perno della retroguardia: con l'addio del totem Giorgio Chiellini, la conferma del centrale olandese sarebbe fondamentale per il presente ma anche per il futuro della difesa della Vecchia Signora.

La dirigenza bianconera ha tutte le intenzioni di blindare il centrale dei Tulipani, offrendogli il rinnovo contrattuale: Secondo le ultime notizie di Calciomercato, si starebbe trattando di un rinnovo fino al 2026, così da respingere al mittente il possibile interesse dei top club europei interessati a de Ligt. Infatti, sul centrale bianconero ci sarebbe il forte interesse del Barcellona di Xavi a caccia di un centrale di spessore, e del Manchester United del neo tecnico Ten Haag, che ha già allenato de Ligt durante la sua esperienza all'Ajax.

Il rinnovo del centrale olandese è il primo mattoncino per creare la nuova Juventus, pronta a recitare un ruolo da assoluta protagonista nella prossima stagione.

Juve, opzione Muriel per l'attacco

Oltre ai rinnovi per i migliori giocatori dell'organico, la Juventus sta lavorando per puntellare la rosa a disposizione di Allegri.

Per il reparto offensivo oltre al nome di Angel Di Maria, pronto a liberarsi a costo zero dal Paris Saint Germain, i bianconeri starebbero pensando ad un altro colpo importante per puntellare il reparto offensivo.

Nelle ultime ore, la Vecchia Signora starebbe monitorando le prestazioni di Luis Muriel, attaccante colombiano in forza all'Atalanta. Visto il minutaggio parziale in questa stagione, il numero nove colombiano potrebbe decidere di lasciare la Dea per giocare con maggiore continuità. Il club bergamasco lo valuta almeno 20-25 milioni di euro.

Il possibile arrivo di un altro attaccante dipenderà dal futuro di Alvaro Morata, che potrebbe non esser riscattato. Sull'attaccante spagnolo, ci sarebbe l'interesse del Barcellona, dell'Arsenal e del Milan, pronto a rinforzare l'attacco a disposizione di Stefano Pioli.

Juve, le ultime su Pogba

Paul Pogba si avvicina al ritorno in bianconero. Il francese è l'obiettivo numero uno per la mediana della Juventus, e stando alle ultime notizie di mercato, l'affare potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

La Vecchia Signora è pronta a proporre un contratto da 7,5/8 milioni di euro a stagione al centrocampista francese, superando il forte interesse del Paris Saint Germain. Servirebbe il si definitivo di Pogba, pronto a riabbracciare Torino e i colori bianconeri.