La Juventus chiuderà la stagione senza vittorie nelle competizioni. Delusione evidente per la società bianconera ma anche per il tecnico Massimiliano Allegri, che di recente ha dichiarato che dal 2022-2023 la Juventus dovrà ritornare a vincere. Serviranno rinforzi importanti per migliorare un rosa che ha bisogno di qualità a centrocampo ma anche di sostituire partenze importanti come quelle di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Novità potrebbero arrivare anche dalla società, nello specifico si valutano l'inserimento in dirigenza di una persona che possa supportare il lavoro del vicepresidente Pavel Nedved, l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene e il direttore sportivo Federico Cherubini.

Sull'argomento di recente ha parlato anche Massimiliano Nerozzi, che in un'intervista ha dichiarato che in futuro ci potrà essere un ingresso di una persona nella società bianconera che sappia gestire la parte sportiva e quella finanziaria.

Secondo il giornalista sportivo ritornerà anche Alessandro Del Piero. In merito invece al futuro professionale di Massimiliano Allegri, ha aggiunto che il contratto sottoscritto lo scorsa estate consolida la posizione del toscano alla Juventus. Come è noto Allegri ha un'intesa contrattuale con la Juventus fino a giugno 2025. In merito al mercato invece ha aggiunto che a centrocampo potrebbe arrivare Pogba.

Il giornalista sportivo Nerozzi ha parlato del possibile inserimento in società di Del Piero

''Secondo me sì, prima o poi Alessandro Del Piero entrerà in società, ma è un’opinione personale. In futuro potrebbe esserci un ingresso in società di una persona che faccia da collante tra aspetto tecnico e gestione finanziaria''. Queste le dichiarazioni di Massimiliano Nerozzi in merito al possibile inserimento in società di Alessandro Del Piero.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: ''È evidente che quando fai un'intesa contrattuale importante con un tecnico come Allegri, hai la fiducia nei suoi riguardi. Cambiare idea varrebbe circa 50 milioni di euro''. Il giornalista sportivo ha parlato anche di mercato, in particolar modo del rinforzo a centrocampo per la Juventus.

Ha aggiunto: ''Pogba ha più possibilità di arrivare alla Juventus rispetto a Milinkovic-Savic. Il francese è seguito dal Paris Saint Germain ma è legato alla Juventus'.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare due centrocampisti durante il Calciomercato estivo, soprattutto se si dovessero concretizzare diverse partenze. A rischio cessione ci sono Arthur Melo e Aaron Ramsey. Come dicevamo la società bianconera starebbe valutando l'ingaggio per il centrocampo di Pogba e potrebbe offrirgli un ingaggio da circa 10 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026.