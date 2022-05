La dirigenza rossonera è alle prese col futuro di Zlatan Ibrahimovic, con lo svedese che potrebbe prendere la decisione di appendere gli scarpini al chiodo al termine di questa stagione. Nel futuro di Ibra, però, con ogni probabilità, continuerà ad esserci il Milan, con la dirigenza rossonera che potrebbe accoglierlo tra le sue fila già dalla prossima stagione.

In ogni caso sarà compito della nuova società prendere le decisioni future e, di conseguenza, si aspetterà l’ufficialità del cambio di proprietà per meglio definire l’assetto dirigenziale.

Ciò che è sicuro, invece, è la volontà di InvestCorp di investire pesantemente sul mercato, con il Milan che sta monitorando la figura di Milinkovic-Savic.

Possibile futuro da dirigente per Ibrahimovic

L’attaccante svedese è in scadenza con il Milan e, se dovesse decidere di non rinnovare per un’altra ed ultima stagione con la maglia rossonera, allora la società sarebbe pronta ad offrirgli un ruolo da dirigente al fianco di Paolo Maldini. Il classe ’81 ha attraversato una stagione con qualche acciacco di troppo, ma è stato sempre a disposizione della squadra nei momenti più difficili, anche fuori dal campo, con un ruolo da leader indiscusso. Il tecnico Pioli ha grande fiducia in Zlatan e sarebbe ben lieto di ritrovarselo come dirigente già dalla prossima stagione.

Sul futuro di Ibrahimovic, però, si potrebbe aprire anche un’altra strada, quella di procuratore sportivo, con la società del compianto Raiola che sarebbe pronta ad accoglierlo immediatamente. Per decidere sul suo futuro lo svedese, autore di 8 reti in stagione, aspetterà il termine del campionato di Serie A, con la volontà di portare ai tifosi rossoneri la vittoria dello scudetto.

InvestCorp pronto ad acquistare

Non appena la nuova società si insedierà, la dirigenza rossonera avrà un importante budget da investire per il mercato estivo alle porte. Nelle ultime ore si è fatta insistente la voce che riporta di un interesse del club rossonero per il centrocampista della Lazio Sergej Milikovic-Savic. Anche in questa stagione, il serbo di origine spagnola ha dimostrato le sue grandi qualità, mettendo a segno ben 10 reti e fornendo 11 assist in 34 partite di Campionato.

Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 70 milioni di euro e Lotito ha intenzione di incassarli tutti prima di lasciare partire il suo gioiello. Dopo 7 anni in casa biancoceleste, il centrocampista serbo è pronto al definitivo salto di qualità, tanto che sulle sue tracce, oltre al Milan, ci sarebbero altri top club, tra i quali Juventus, Manchester United e PSG. Con ogni probabilità, nelle prossime settimane, la dirigenza rossonera formulerà un’offerta alla Lazio per anticipare la concorrenza e garantirsi le prestazioni del colosso classe ’95.