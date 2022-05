Una sola partita separa il Crotone dal ritorno in Serie C dopo 13 stagioni consecutive disputate fra Serie A e B.

Intanto secondo diverse indiscrezioni la formazione rossoblù, già aritmeticamente retrocessa, potrebbe cambiare allenatore in vista della prossima stagione. A salutare la squadra crotonese dovrebbe essere quindi il tecnico Francesco Modesto, al suo posto potrebbe arrivare un allenatore più esperto. Il profilo accostato nelle ultime ore ai rossoblù sarebbe quello del tecnico Roberto Boscaglia, ex allenatore tra le altre del Palermo.

Crotone, Boscaglia idea per la panchina

Con sole quattro vittorie stagionali, senza nessun successo in trasferta, il rendimento del Crotone di Francesco Modesto è stato sotto le aspettative.

La squadra, partita per puntare ai piani alti della graduatoria, ha stazionato per tutta la stagione in zona retrocessione. Anche se ha ancora un anno di contratto - scadenza il 30 giugno 2023 - potrebbe concludersi anzitempo l'avventura rossoblù del tecnico Modesto. Al suo posto il nome caldo sembrerebbe essere quello di Roberto Boscaglia, ex allenatore di Palermo, Trapani e Virtus Entella.

Crotone da ricostruire

Indipendentemente da quello che sarà l'allenatore prescelto per il torneo 2022-2023, il Crotone dovrà ricostruire una nuova squadra che possa competere per un pronto ritorno in Serie B. Le motivazioni, al netto delle qualità della rosa, potrebbero fare la differenza.

Se aver puntato sui giovani in questa stagione non sembra aver pagato, nel prossimo torneo i rossoblù potrebbero ritornare a puntare su elementi di maggiore esperienza.

Da qui deriverebbe anche la possibile scelta di un allenatore con diversi anni di panchina in Serie B come Roberto Boscaglia, che in questa stagione non è riuscito a affermarsi al Palermo, concludendo anzitempo la sua avventura in rosanero.

Allo 'Scida' arriva il Parma

Nella giornata di venerdì 6 maggio a partire dalle ore 18:15 il Crotone concluderà il campionato contro il Parma. Nessun obiettivo da raggiungere per entrambe le formazioni, che quindi scenderanno in campo con la sola volontà di concludere nel migliore dei modi la stagione.

Nei tre precedenti il Crotone ha vinto per due volte e pareggiato un'occasione, precisamente nella sfida del girone d'andata, quando il risultato finale maturato al "Tardini" è stato di 1-1, con il vantaggio dei Ducali con Vasquez su calcio di punizione e il pareggio allo scadere della ripresa con il subentro Marras.