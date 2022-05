Rinforzare l'organico a disposizione di Stefano Pioli, con acquisti funzionali al progetto. E' questa l'intenzione del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste dell'allenatore rossonero, così da ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nella prossima stagione.

Il reparto offensivo è certamente uno dei settori che la dirigenza vorrebbe rinforzare. Sono tanti i profili sul taccuino di Maldini e Massara: oltre Origi del Liverpool, il Milan starebbe valutando anche la candidatura di Arek Milik, attaccante polacco in forza al Marisiglia che ha già militato in Serie A con la maglia del Napoli.

L'ex bomber partenopeo si è rilanciato con l'Om di Jorge Sampaoli e potrebbe decidere di ritornare in Italia per riprendersi la sua rivincita.

Stando alle ultime notizie di mercato, il Diavolo potrebbe decidere di inserire il cartellino di Rade Krunic nella trattativa per abbassare le pretese del club francese, che chiede 15 milioni di euro per lasciar partire il bomber polacco. Non c'è solo il Milan su Milik: infatti, attenzione anche alla Lazio di Maurizio Sarri, a caccia di un vice-Immobile per la prossima stagione.

Milan, le ultime sui rinnovi di Leao e Tonali

Oltre ad acquisti di spessore, il Milan vorrebbe mantenere tutti i calciatori della rosa a disposizione di Pioli, così da dare continuità al progetto iniziato due anni fa.

Per questo, il club rossonero sta lavorando ai rinnovi dei giocatori più importanti dell'organico: tra questi, ci sarebbe Rafael Leao, trascinatore dei rossoneri in questo campionato. Il talento portoghese ha finalmente trovato una costanza di rendimento, come rimarcano le dieci reti siglate in campionato. Il Diavolo è pronto ad un rinnovo contrattuale importante che si aggira attorno ai 4,5 milioni di euro; una mossa per allontanare i top club di Premier League, in particolare Arsenal e Manchester City che sarebbero molto interessate alle prestazioni di Leao.

Altro perno dello scacchiere tattico di Pioli è Sandro Tonali, che ormai è il leader della mediana rossonera. Per il numero otto rossonero non dovrebbero esserci problemi per il rinnovo contrattuale. Le parti si dovrebbero incontrare al termine della stagione, per mettere le basi per il nuovo contratto.

Milan-Fiorentina:1-0, vittoria fondamentale per i rossoneri

Le vicende di Calciomercato vengono poste in secondo piano, visto che il Milan si sta giocando il Tricolore. A tre giornate dalla fine, i rossoneri colgono una vittoria fondamentale sulla Fiorentina, firmata Rafael Leao, e mantengono due punti di vantaggio sui cugini dell'Inter.

Dopo un primo tempo molto tattico con una sola grande occasioni per il Diavolo sprecata da Olivier Giroud, nella ripresa le emozioni non mancano. Prima grande occasione per il Milan con Leao, che a tu per tu con Terracciano calcia alto. Altra chance per i rossoneri con Theo Hernandez, che servito da Diaz non inquadra lo specchio della porta.

Nel momento di maggior pressione degli uomini di Pioli, è la Fiorentina che sfiora la rete con Cabral che di testa chiama Maignan alla parata salva risultato.

Il grande intervento del portiere francese apre le porte al vantaggio rossonero, che arriva nel finale con Leao che sfrutta l'errore di Terracciano e firma il definitivo 1-0.

Una vittoria fondamentale per l'undici di Pioli, che nel prossimo turno sarà chiamato alla difficile trasferta del Bentegodi con il Verona di Tudor, che nelle ultime tre partite ha conquistato sette punti.