Jonathan David può lasciare la Juventus in estate. L'attaccante canadese non è riuscito a rispettare le attese ed il club bianconero potrebbe prendere in considerazione possibili offerte per giugno. Tra le società maggiormente interessate ci sarebbe il Marsiglia che potrebbe riportare il classe 2000 in Francia dove si è affermato con la maglia del Lille.

Il Marsiglia monitora David

Cinque gol e 3 assist per il 26enne canadese; numeri che rimarcano le difficoltà avute in questo suo percorso in bianconero. Anche con la gestione Spalletti la situazione non è cambiata e per questo la Vecchia Signora potrebbe optare per una cessione a titolo definitivo in estate.

Stando ad alcuni rumors, il Marsiglia è uno dei club che sta monitorando la situazione e che potrebbe avanzare un'offerta concreta. La Juve non farà però sconti dal punto di vista del cartellino che si aggira attorno ai 30 milioni di euro, cifra che i bianconeri reinvestirebbero per completare il reparto offensivo.

Un reparto offensivo che potrebbe subire una netta rivoluzione vista la possibile partenza anche di Lois Openda, non intoccabile per Spalletti e che piace a diverse società europee tra cui il Fenerbahce. Da capire anche le situazioni legate a Dusan Vlahovic con la Juve che spinge per il rinnovo, e di Arek Milik che sarebbe finito nel mirino della Lazio per la prossima stagione.

Piace Ostigaard per la difesa, anche l'Inter sul centrale

Altro reparto che potrebbe subire una vera e propria rivoluzione è la retroguardia con Gatti, Kelly ed anche Cabal che potrebbe salutare Torino in estate. La dirigenza sta monitorando diversi profili e tra questi spunta anche quello di Leo Ostigaard, leader della difesa del Genoa. L'ex Napoli si è subito ritagliato uno spazio importante nello scacchiere tattico di De Rossi e le sue prestazioni hanno attirato l'interesse di molti top club italiani tra cui la stessa Juventus. I bianconeri potrebbero provare ad imbastire una trattativa concreta con il Grifone che chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro per il classe 99. Una trattativa che non appare semplice anche per la concorrenza dell'Inter che sta valutando diversi calciatori per completare il pacchetto arretrato visti possibili addii da parte di De Vrij ed Acerbi.

Ostigaard rappresenterebbe un buon colpo per la Juventus e le sue caratteristiche andrebbbero a sposarsi bene con il gioco di Spalletti; forte fisicamente, buona tecnica individuale e grande capacità realizzativa sul calcio piazzato come dimostrano le cinque reti siglate in campionato.

Oltre all'olandese, la Juve continua a seguire con grande attenzione le situazioni di Senesi e Rudiger che potrebbero diventare ottime opportunità a parametro zero.