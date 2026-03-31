Khephren Thuram è uno dei calciatori della Juventus più apprezzati sul fronte calciomercato. Le prestazioni del centrocampista francese non sono passate inosservate e sulle sue tracce ci sarebbero diversi top club europei ed in particolar della Premier League. Liverpool e Manchester United sarebbero infatti pronti ad un'offerta importante in estate per provare a strappare il classe 2001 alla Juventus.

Anche Liverpool e United su Thuram

L'avvento di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera ha rimarcato la centralità del 25enne francese che è considerato uno dei pilastri anche nella prossima stagione.

Il futuro di Thuram è però tutto da scrivere visto il forte interesse di molti top team europei. Stando ad alcuni rumors, Manchester Untied ma soprattutto Liverpool starebbero osservando la situazione del francese per provare ad imbastire una trattativa concreta nella prossima finestra estiva di mercato. Le due big d'Inghilterra potrebbero decidere di mettere sul piatto una cifra attorno ai 45-50 milioni di euro per provare a convincere il club bianconero. Molto dipenderà dalle reali offerte che arriveranno in casa Juventus ma soprattutto dal futuro in campionato coi bianconeri; con la qualificazione in Champions, la Vecchia Signora ha le possibilità di trattenere Thuram e gli altri pezzi pregiati della rosa.

Una mancata qualificazione porterebbe ad alcune cessioni illustri e Thuram potrebbe essere il sacrificato.

La Juve intanto si guarda attorno e valuta le possibili alternative: da Kessie ad Hojbjerg fino ad arrivare ad Ederson che resta uno degli obiettivi principali. Il brasiliano dell'Atalanta è però nel mirino anche dell'Atletico Madrid.

Pressing del Galatasaray per Koopmeiners, anche Miretti in bilico

In attesa di scoprire il futuro di Thuram, la Juventus pensa ad una possibile rivoluzione in mediana. La dirigenza sta valutando dei cambiamenti importanti che potrebbero riguardare anche Teun Koopmeiners, il cui futuro resta in bilico. L'olandese non è riuscito ad imporsi sotto la nuova gestione targata Spalletti e per questo il club bianconero potrebbe valutare delle offerte a giugno.

Uno dei club maggiormente interessati al classe 98 è il Galatasaray, squadra alla quale Koop ha siglato la sua unica doppietta in bianconero. La società turca è molto interessata alle prestazioni dell'ex Atalanta e potrebbe decidere di mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni per convincere la Juve.

Altro giocatore che potrebbe lasciare Torino è Fabio Miretti. Nonostante buone prestazioni, il giovane centrocampista vorrebbe giocare con maggiore continuità e per questo sta valutando l'addio. Sulle sue tracce ci sarebbero Genoa, Bologna e Parma.