Juan Cabal potrebbe lasciare la Juventus in estate. Dopo una buona prima parte di stagione, il classe 2001 non è riuscito a confermarsi con la nuova gestione targata Luciano Spalletti perdendo posizioni nelle rotazioni del tecnico di Certaldo. Per questo, la Vecchia Signora potrebbe prendere in considerazione delle offerte provenienti dall'Inghilterra con il Crystal Palace che avrebbe mostrato un discreto interesse.

Possibile interesse del Palace per Cabal

Dodici presenze condite da due reti per il 25enne colombiano che nonostante la sua duttilità nel ricoprire molte posizioni della difesa potrebbe esser sacrificato per fare cassa e completare il pacchetto arretrato.

Stando ad alcuni rumors, il Crystal Palace starebbe monitorando la situazione e potrebbe provare l'affondo definitivo nel prossimo calciomercato estivo. La Juventus non farà sconti e prenderà in considerazione solo offerte vicine ai 30 milioni di euro. La situazione di Cabal non è al sola da monitorare: infatti c'è da chiarire anche il futuro di Kelly che piace in Premier, e di Gatti che resta un obiettivo del Milan di Max Allegri per la prossima stagione.

La Juve potrebbe così rivoluzione il pacchetto arretrato con i nomi di Udogie e Spence per la corsie esterne, mentre per il ruolo di centrale si valuta la posizione di Ostigaard del Genoa che è seguito anche dall'Inter, e le situazioni contrattuali di Senesi e Rudiger che potrebbero liberarsi a parametro zero.

Pressing per Konè del Sassuolo, valutazione attorno ai 30 milioni

La Juventus è da sempre molto attenta ai migliori prospetti che il campionato italiano ha da offrire. Tra questi c'è sicuramente Ismael Kone, grande rivelazione del Sassuolo e che sarebbe finito nel mirino proprio dei bianconero per rinforzare il centrocampo a giugno.

Inserimenti, forza fisica, grande tecnica e duttilità nel giocare sia in una mediana a due che a tre. Il canadese classe 2002 ha attirato su di se l'interesse di diversi top club italiani con la Vecchia Signora che proverà ad imbastire una trattativa concreta per l'estate. Trattativa che però non appare facile per diverse motivazioni: la prima legata alla valutazione del cartellino che si aggira attorno ai 30-35 milioni di euro; la seconda legata alla forte concorrenza di Inter, Roma e Milan.

In quest'ottica potrebbe esser decisivo il piazzamento in campionato e la conseguente qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Oltre Konè, il club bianconero continua a tenere sotto osservazione anche profili internazionali come Pierre Hojbjerg che potrebbe lasciare il Marsiglia. La valutazione del centrocampista danese si aggira attorno ai 18-20 milioni.