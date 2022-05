Era già nell'aria da tempo, la Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto di Federico Bernardeschi, l'accordo che lo lega alla Juventus scadrà il prossimo 30 giugno, da questa data in poi giocatore sarà libero a parametri zero.

La Juventus saluta Bernardeschi

Dopo l'incontro tra la società bianconera e l'attuale procuratore di Federico Bernardeschi, Federico Pastorello, si è avuta la conferma che il carrarino non è più al centro del progetto Juve, cosa che da tempo era percepibile nell'aria, nonostante i segni di miglioramento visti in questa stagione, Federico Bernardeschi lascia la Juventus dopo cinque stagioni vissute tra poche luci e molte ombre, spesso al centro delle critiche.

Quando passò della Fiorentina alla Juventus nel 2017 per la cifra di 40 milioni di euro c'erano molte pressioni su di lui. In queste stagioni ha realizzato un bottino di 12 gol in 182 presenze con la maglia della Juventus. La sua migliore prestazione è stata forse quella della notte della rimonta sull’Atletico Madrid di Diego Simeone, nel marzo 2019, nel ritorno degli ottavi di Champions League.

Bernardeschi sarebbe rimasto alla Juventus

Rilanciato nel calcio internazionale dalla Nazionale di Roberto Mancini con la quale ha vinto l’Europeo 2020, Federico Bernardeschi ora è arrivato a 28 anni, età di maturazione di un calciatore, in cui ha bisogno di ritrovare continuità giocando da titolare, in un ruolo di primo piano che alla Juventus di Allegri non possono garantirgli.

Il giocatore sarebbe voluto rimanere a Torino, ci sarebbe stato anche un tentativo da parte sua e del suo entourage di ridursi l'ingaggio dai 4,5 milioni che percepiva attualmente a Torino, ma non è stato sufficiente a convincere la dirigenza bianconera. Il divorzio era da tempo nell'aria, nonostante nell'ultimo periodo le sue prestazioni avessero avuto un netto miglioramento, tuttavia la Juve ha deciso di non rinnovare, di comune accordo da entrambe le parti

Indizi sulla prossima squadra di Bernardeschi

La Sisal ha pubblicato le quote sulla probabile prossima squadra di Bernardeschi, i neo-campioni d'Italia del Milan sono quotati 2,50, più indietro la Roma di Jose Mourinho e l'Inter di Inzaghi, quotate rispettivamente 6 e 9, per la Sisal invece è improbabile un suo ritorno alla Fiorentina, quotato 12.

Non sono invece quotati club stranieri, quindi il futuro di Bernardeschi pare essere ancora in Serie A.