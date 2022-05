Ultimo atto di una stagione intensa che vede il Milan davanti a tutti. Il Milan dopo aver battuto l’Atalanta ha ora il match Point a Reggio Emilia contro il sassuolo. Basta un punto per far cucire matematicamente lo scudetto nelle maglie dei rossoneri. Il Milan infatti guida di due lunghezze rispetto all’Inter che giocherà in contemporanea a San Siro contro la Sampdoria. Ultima gara per molti con queste maglie, in particolare si attende notizie sul futuro del totem rosssonero, Zlatan Ibrahimovic che è un po' l'emblema della rinascita di questo Milan targato Pioli.

Il Milan è reduce dalle vittorie in casa con l’Atalanta e al Bengodi contro il Verona. Una striscia di 5 vittorie che ha messo nelle mani dei ragazzi di Pioli il proprio destino. Pioli carica la squadra, ma per un obiettivo del genere la concentrazione e il lavoro svolto devono essere dei mantra per l’ultimo sforzo. L’undici iniziale nella testa del mister rossonero dovrebbe essere come quello che ha battuto l’Atalanta con i soliti ballottaggi di Saelemaekers e Messias sulla trequarti di destra e Krunic o Diaz o Kessiè sulla trequarti centrale. Giroud guiderà l’attacco.

Il Sassuolo oggi festeggia l’addio al calcio di Magnanelli e vuole finire la stagione nel migliore dei modi.

Dionisi lancia Traorè nel tridente alle spalle di Scamacco con Berardi e Raspadori a completare il reparto. Centrocampo con Frattesi e Maxime Lopez. In difesa Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos.

L’arbitro della partita sarà Daniele Doveri di Volterra della sezione CAN di Roma 1, sarà assistito da Bindoni e da Imperiale.

Il Quarto uomo è Piccinini. Al VAR Aureliano e all'AVAR ci sarà Mariani. Ci si augura un match corretto e senza episodi controversi.

🗣️ "We'll need the support of all our fans tomorrow"

Pioli’s rousing call ahead of the final match



🗣️ “Domani avremo bisogno del supporto di tutti”

Il Mister chiama a raccolta i tifosi in vista di #SassuoloMilan #SempreMilan pic.twitter.com/KgbKgrdi4l — AC Milan (@acmilan) May 21, 2022

Sassuolo i convocati di Dionisi contro il Milan

Portieri: Giacomo Satalino, Andrea Consigli, Gianluca Pegolo.

Difensori: Kaan Ayhan, Rogerio, Federico Peluso, Mert Muldur, Vlad Chiriches, Gian Marco Ferrari, Ruan Tressoldi, Giorgos Kyriakopoulos.

Centrocampisti: Francesco Magnanelli, Maxime Lopez, Filip Djuricic, Davide Frattesi, Hamed Traore, Matheus Henrique.

Attaccanti: Brian Oddei, Riccardo Ciervo, Emil Ceide, Giacomo Raspadori, Domenico Berardi, Gianluca Scamacca, Gregoire Defrel.

Sassuolo - Milan le quote e il pronostico:

La vittoria dei padroni di casa è quotata alta a 6,75 con il pareggio a 5 e la vittoria del Milan a 1,40. Entrambe le squadre a segno a 1,57 (GOL) contro un NOGOL a 2,25.

Sugli over si trovano gli over 2,5 a 1,40 e l’over 3,5 a 2. Quote ribassate che fanno pensare ad una partita ricca di gol secondo le case di scommesse. Il risultato esatto con la quota più bassa (9) è lo 0-2 e il 1-2. A stretto giro ci sono lo 0-1 che si assesta intorno al 10 e l’1-3 che si ferma sugli 11. Il primo marcatore della gara vede pari merito Olivier Giroud e Rafael Leao a 4,25 seguiti da Zlatan Ibrahimovic a 4,75. Per il Sassuolo il pari merito tra Scamacca e Berardi a 8,75 per il primo gol del match. Il ricorso al VAR da parte dell’arbitro Doveri è a 2,75 mentre a 1,38 l’eventualità opposta.