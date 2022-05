Tanto per cambiare, nella storia del Milan, lo scudetto passa per Verona. Senza scomodare corsi e ricorsi storici, ci si concentra sulla sfida della 36ma giornata che vale una finale. Sembra banale dirlo, ma un passo falso costerebbe carissimo al Milan che si è visto sorpassare dall'Inter nell'anticipo di venerdì. Il Milan però è in striscia positiva, dopo la vittoria contro la Lazio in trasferta è arrivata la conferma contro la Fiorentina. E' stato Rafael Leao a decidere la partita Milan - Fiorentina. Il portoghese dopo aver commesso molti errori, ha trovato la zampata vincente.

Pioli dovrà fare a meno solamente di Kjær per la trasferta di Verona. Anche Alessandro Florenzi è disponibile e in gruppo dopo l'intervento al ginocchio. Dubbi sulla posizione centrale della trequarti con Krunic che sembra favorito rispetto a Brahim Diaz e a Kessiè. Il giocatore bosniaco dovrà contrastare la fisicità del centrocampo scaligero. Tonali potrebbe essere affiancato da Bennacer dall'inizio. Ballottaggio tra i deludenti Messias e Saelemaekers per una maglia in quella trequarti di destra che sta rendendo molto meno rispetto alle aspettative. Nella prossima sessione di Calciomercato sia Messias che Saelemaekers potrebbero lasciare i colori rossoneri. Il primo essendo in prestito da Crotone, il secondo per una congrua offerta, avendo molti estimatori in Bundesliga.

Attenzione ai cartellini per il Milan dove ben 4 giocatori sono in diffida e si tratta di: Tomori, Kalulu, Romagnoli e Brahim Diaz. All'andata il Milan andò sotto di due reti (Barak e Caprari a segno), ma nella ripresa riuscì a ribaltare il risultato portando a casa 3 punti con le reti di Giroud, Kessiè e l'autogol di Gunter.

Wishing a great day to all Rossoneri mothers out there 😘❤️🖤



Buona #FestadellaMamma a tutte le mamme rossonere 😘❤️🖤 #SempreMilan pic.twitter.com/wIRcMzbPmp — AC Milan (@acmilan) May 8, 2022

L'Hellas Verona è una squadra che mette in difficoltà ogni avversario con una compattezza e una rapidità data dal 3-4-2-1 fluido di Tudor.

7 punti nelle ultime 3 gare e una classifica che può far stare tranquilli i tifosi scaligeri, ma la voglia di migliorarla e di provare a puntare le ultime speranze europee può mettere ancora più legna sul fuoco di Hellas Verona - Milan. Formazione titolare al completo per Tudor con le sole assenze dei lungo degenti Pandur, Dawidowicz, Coppola e Berardi.

L'arbitro della partita sarà il signor Daniele Doveri della sezione CAN di Roma 1, con Carbone e Bresmes come assistenti del direttore di gara. Ayroldi è il quarto uomo. Aureliano al Var, coadiuvato da Passeri.

Hellas Verona i convocati di Tudor per la sfida contro il Milan:

Portieri: Chiesa, Berardi, Boseggia, Montipò.

Difensori: Faraoni, Casale, Ceccherini, Gunter, Depaoli, Frabotta, Sutalo, Retsos.

Centrocampisti: Veloso, Barak, Lazovic, Ilic, Tameze, Hongla, Praszelik

Attaccanti: Caprari, Lasagna, Cancellieri, Simeone.

Hellas Verona - Milan le quote e il pronostico

La vittoria dell'Hellas è data a 4,75 con il pareggio a 3,90 e la vittoria del Milan a 1,70. Pronosticare un risultato in questo momento però è un azzardo non semplice. Allora guardando la quota GOL a 1,67 e NOGOL a 2,10 viene pi ù semplice puntare sull'over 2,5 a 1,70 oppure sull'over 3,5 a 2,70.

Il risultato esatto con la probabilità più alta di riuscita è lo 0-1 a 7,50 seguito dall'1-1 a 8 e dall'1-2 a 8,50. Il primo indiziato a sbloccare il match è Olivier Giroud a 5,25 alla pari di Zlatan Ibrahimovic e di Rafael Leao. In terza posizione si piazza Giovanni Simeone a 7,50.