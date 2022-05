Il nome di Paulo Dybala è sempre al centro delle attenzioni sul mercato visto che la Joya è in scadenza di contratto con la Juventus e già da qualche settimana le trattative per il rinnovo sono definitivamente tramontate. Non è un segreto l'interesse dell'Inter, anche grazie al forte rapporto con l'amministratore delegato Giuseppe Marotta: l'affare avrebbe subito una forte accelerata nelle ultime ore, con la fumata bianca che sembrerebbe sempre più vicina.

Anche la Roma è in cerca di rinforzi per l'attacco nella prossima stagione. I giallorossi vogliono trovare una spalla importante per Tammy Abraham e per questo motivo avrebbero messo gli occhi su Luis Muriel, attaccante colombiano che sembra essere alla fine di un ciclo all'Atalanta.

Dybala sarebbe vicino all'Inter

Paulo Dybala sembra essere sempre più ad un passo dall'Inter. La Joya è in scadenza di contratto con la Juventus e potrebbe accasarsi a parametro zero ai nerazzurri, che sostituirebbero Alexis Sanchez con l'argentino, alzando ulteriormente il livello del reparto, già competitivo come dimostrano i numeri.

Affare che non è concluso visto che per quello manca l'annuncio ufficiale, ma c'è la volontà delle parti di arrivare alla famigerata fumata bianca. D'altronde l'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, è un suo estimatore da tempo, visto che fu proprio lui a portarlo alla Juventus nel 2015 acquistandolo dal Palermo per 40 milioni di euro. I due si erano ripromessi di provare a tornare a lavorare insieme al momento dell'addio ai bianconeri del dirigente e, a quanto pare, questo momento potrebbe essere vicino.

Dybala ha dato la propria priorità all'Inter, chiudendo alle proposte e ai sondaggi provenienti dall'estero, in particolar modo da Premier League e Atletico Madrid. L'intesa con la società nerazzurra potrebbe arrivare sulla base di un quadriennale fino a giugno 2026 a 6 milioni di euro a stagione più bonus, ad una cifra anche inferiore rispetto agli oltre 7 milioni di euro all'anno percepiti attualmente a Torino.

Roma sarebbe su Muriel

Anche la Roma potrebbe intervenire per rinforzare l'attacco a disposizione di José Mourinho. Lo Special One ha provato anche a schierarsi con il 3-5-2 quest'anno, ma manca un compagno di reparto di livello per Abraham. Il nome giusto potrebbe essere quello di Luis Muriel, attaccante colombiano che sembra essere alla fine di un ciclo all'Atalanta.

La Dea è disposta a cederlo e lo valuta intorno ai 20 milioni di euro, cifra abbordabile che i capitolini potrebbero anche abbassare con l'inserimento di una contropartita tecnica. In questo senso, occhio a Marash Kumbulla, che non è ritenuto intoccabile da Mou e che porterebbe ad uno scambio praticamente alla pari.