Uno dei nomi che caratterizzerà la prossima sessione estiva di Calciomercato è sicuramente quello di Paulo Dybala, che andrà in scadenza di contratto con la Juventus e sarà libero di accasarsi a parametro zero. Sono tanti i club interessati al fantasista argentino, ma in particolar modo ci sarebbe l'Inter, che si è mossa con largo anticipo rispetto alla concorrenza, anche grazie al rapporto tra la Joya e l'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta.

Juventus che, proprio per questo, è alla ricerca di un rinforzo importante sulla trequarti, che possa permettere a Massimiliano Allegri di passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3.

I bianconeri per questo motivo avrebbero messo gli occhi su Piotr Zielinski, che piacerebbe molto anche al Milan, visto che Brahim Diaz non ha convinto in quest'annata.

Inter davanti a tutti per Dybala

L'Inter sarebbe in pole position per accaparrarsi le prestazioni di Paulo Dybala [VIDEO]. Non troverebbero fondamento, invece, i rumors su un possibile interessamento del Milan, essendo fuori dai parametri a livello di ingaggio. La Joya dirà addio alla Juventus dopo sette anni e andrà via a parametro zero, occasione ghiotta che l'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, vuole cogliere al volo. Fu proprio lui a portarlo a Torino acquistandolo dal Palermo per 40 milioni di euro e, al momento del suo addio ai bianconeri, i due si sono salutati con la promessa di provare a tornare a lavorare insieme, cosa che potrebbe succedere tra qualche mese.

L'Inter è davanti a tutte, visto che l'argentino non sembra convinto di una possibile avventura in Premier League e dall'Atletico Madrid, vista la folta concorrenza nel reparto avanzato dei Colchoneros. Il club meneghino è pronto ad un vertice con l'agente di Dybala, Jorge Antun, e potrebbe essere messo sul piatto un triennale, con opzione per il quarto anno, a 7 milioni di euro a stagione, andando a prendere il posto in rosa di Alexis Sanchez.

Milan e Juventus su Zielinski

Milan e Juventus sono alla ricerca di un rinforzo importante sulla trequarti per motivi diversi. I rossoneri non sono convinti da Brahim Diaz, che non segna addirittura da settembre, con l'ultimo assist datato a dicembre. I bianconeri, invece, dovranno sostituire proprio Dybala con un elemento che permetta Allegri di alternare il 4-2-3-1 al 4-3-3.

Entrambi i club avrebbero messo nel mirino Piotr Zielinski, con il Napoli che potrebbe decidere di cederlo visto che, essendo in scadenza a giugno 2024, la prossima sarebbe l'ultima estate, a meno che non arrivi il rinnovo, in cui potrà cederlo ad una cifra importante. La valutazione del centrocampista polacco si aggira sui 40 milioni di euro ed è inevitabile pensare all'inserimento di contropartite tecniche per abbassare l'esborso economico. La Juve potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Weston McKennie più conguaglio di 20 milioni, mentre il Milan, dal proprio canto, potrebbe offrire 20 milioni di euro e il cartellino di Ante Rebic.