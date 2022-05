La Juventus si avvia ad essere una delle società più attive nel prossimo mercato estivo. Il club torinese punta a migliorare innanzitutto il centrocampo, settore nel quale quest'anno ha palesato diverse lacune. C'è anche l'esigenza di rinforzare difesa e attacco, considerando che ci sono dei calciatori importanti che stanno per lasciare Torino o che potrebbero andar via.

Sicuramente diranno addio alla maglia bianconera Giorgio Chiellini, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. A questi potrebbero aggiungersi anche i vari Alvaro Morata, Alex Sandro, Arthur Melo e Moise Kean.

La partenza che più potrebbe pesare in ottica 2022-2023 sarebbe quella di Chiellini. Il difensore starebbe pensando di fare un'esperienza professionale nel campionato statunitense prima di tornare alla Juventus nelle vesti di dirigente. Di conseguenza, in casa bianconera si starebbe cercando un sostituto all'altezza.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbe un interesse per Gabriel dell'Arsenal e Badiashile del Monaco. Inoltre, pare che la Vecchia Signora stia seguendo con una certa attenzione Kalidou Koulibaly. Sull'argomento si è soffermato Raffaele Auriemma, il quale ha ricordato che sul difensore senegalese non ci sarebbe soltanto il Barcellona, ma anche la Juventus.

Il giornalista ha poi aggiunto che un eventuale passaggio di Koulibaly alla squadra torinese sarebbe un duro colpo per i tifosi partenopei.

Auriemma sostiene che la Juventus sia interessata a Koulibaly

"De Laurentiis sta per incontrare Ramadani per parlare di Koulibaly e del suo futuro. Il Napoli ha la necessità di rinnovare il suo contratto o venderlo per non perdere a parametro zero il senegalese". Queste le dichiarazioni di Raffaele Auriemma in merito all'incontro previsto fra l'agente sportivo del numero 26 azzurro e la società partenopea.

Il giornalista sportivo ha poi aggiunto: "C'è il Barcellona su di lui, ma attenzione perché si è inserita una squadra italiana. È girata questa notizia negli ambienti del mercato. Perso Chiellini, la Juventus vuole Koulibaly".

Auriemma ha poi sottolineato come un eventuale trasferimento del difensore senegalese alla formazione bianconera non sarebbe gradito ai tifosi del Napoli.

Ricordiamo, inoltre, che con l'addio di Insigne, Koulibaly sarebbe destinato a diventare il capitano della compagine napoletana.

Koulibaly ha il contratto in scadenza con il Napoli nel giugno del 2023

Con un contratto in scadenza nel giugno del 2023, il Napoli rischia di perdere Koulibaly a parametro zero. Dunque, per evitare ciò, De Laurentiis potrebbe trovare l'intesa per il prolungamento dell'accordo (una soluzione che al momento appare lontana) oppure dovrebbe venderlo in estate. In questa circostanza potrebbe provare a inserirsi la Juventus con una potenziale offerta da 30 milioni di euro.