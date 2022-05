L'ex calciatore e ora opinionista Giuseppe Bergomi, in una recente intervista, ha elogiato le scelte fatte dall'arbitro Valeri in occasione della finale di Coppa Italia vinta dall'Inter contro la Juventus.

Sul fronte del calciomercato i nerazzurri, nel frattempo, starebbero osservando la situazione di Duvan Zapata e di Paulo Dybala

Bergomi si espone sull'arbitraggio di Juventus-Inter: 'Sono d'accordo con le scelte di Valeri'

Sono passati quasi due giorni dalla finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter ma le polemiche per l'arbitraggio di Paolo Valeri non intendono spegnersi.

Beppe Bergomi, storico capitano nerazzurro, ha voluto dire la sua sull'operato del fischietto da Roma.

In un'intervista rilasciata all'AGI, l'ex difensore e ora opinionista di Sky, ha detto: "Sono d’accordo con tutte le scelte prese in campo da Valeri, da quella per Brozovic, che sicuramente non ce l’aveva con l’arbitro, ai rigori concessi: sul primo, c’è stata un po’ di imprudenza di Bonucci e De Ligt, sul secondo non ci sono dubbi".

Bergomi è poi voluto scendere nel dettaglio tecnico della partita, affermando come l'Inter abbia vinto con merito nei confronti della Juventus. Secondo l'ex bandiera nerazzurra, la formazione guidata da Simone Inzaghi nella sfida di Coppa Italia, avrebbe dimostrato più carattere, solidità e tenacia degli avversari.

Infine Bergomi ha lodato la compagine del Biscione per la sua capacità di segnare quattro gol in una finale, confessando di aver seguito la partita con il cuore pulsante dei colori nerazzurri.

Calciomercato Inter, Zapata e Dybala i due possibili nomi per l'attacco del prossimo anno

Intanto sul fronte del calciomercato, stando ad alcune recenti indiscrezioni, l'Inter avrebbe messo nel mirino due attaccanti, Duvan Zapata e Paulo Dybala.

Se per l'argentino Marotta si starebbe muovendo da alcune settimane, per il colombiano Zapata l'interessamento sarebbe più recente. Infatti, la società nerazzurra avrebbe accantonato l'idea di acquisire Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo che costerebbe troppo (circa 40 milioni di euro) e starebbe tornando in auge il nome del centravanti colombiano in forza all'Atalanta.

Con la formazione bergamasca, l'Inter avrebbe un ottimo rapporto e le caratteristiche di Zapata di sposerebbero bene con il modulo di gioco proposto da Simone Inzaghi.

Intanto a centrocampo l'Inter starebbe valutando per l'acquisto di Amrabat, mediano che potrebbe lasciare la Fiorentina.