Uno dei giocatori che dovrebbe lasciare l'Inter la prossima estate è Alexis Sanchez. L'attaccante cileno sembra sempre più ai margini dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi e l'addio sembra praticamente scontato non rientrando nei piani della società nerazzurra, che al suo posto dovrebbe puntare su Paulo Dybala. Non è escluso che il Nino Maravilla possa restare in Italia e sempre a Milano visto che su di lui avrebbe messo gli occhi il Milan, che cerca sempre innesti di livello che alzino la qualità tecnica visto che i vari Diaz, Messias e Saelemaekers non hanno inciso tantissimo.

Anche il Torino avrebbe cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima estate. I granata cercano un rinforzo sulla trequarti per il 3-4-2-1 di Juric e vorrebbero regalare al proprio tecnico uno dei suoi pupilli. Si tratta di Antonin Barak, che anche quest'anno ha fatto bene con il Verona.

Il Milan sarebbe su Sanchez

L'avventura di Alexis Sanchez all'Inter sembra essere arrivata al capolinea. L'attaccante cileno, infatti, potrebbe lasciare i nerazzurri al termine di questa stagione, pur avendo il contratto in scadenza a giugno 2023. Bisognerà vedere se arriverà la rescissione o se ci sarà una buonuscita per l'ex Manchester United. E pensare che a gennaio il Nino Maravilla aveva scalato gerarchie grazie alle prestazioni e ai gol decisivi messi a segno in Supercoppa contro la Juventus e in coppa Italia contro la Roma ma successivamente, con il passare delle settimane, è finito nuovamente ai margini.

Su di lui avrebbe messo gli occhi il Milan in cerca di rinforzi sul fronte offensivo visto che i vari Messias, Saelemaekers e Brahim Diaz non hanno dato grandi garanzie dal punto di vista del rendimento e finalizzativo. Il classe 1988 sarebbe un vero e proprio jolly tattico per Pioli, essendo in grado di giocare in ogni ruolo del 4-2-3-1.

I rossoneri potrebbero prenderlo se Sanchez accettasse di decurtarsi l'ingaggio rispetto ai 7 milioni percepiti attualmente, visto che non si andrebbe oltre ad una proposta di biennale a 4 milioni di euro a stagione più bonus.

Torino, nel mirino ci sarebbe Barak

Il Torino è in cerca di rinforzi per la prossima estate per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Ivan Juric e renderla più competitiva, al fine di lottare per un piazzamento europeo.

Uno dei nomi finiti nel mirino del club di Urbano Cairo sarebbe quello di Antonin Barak, pupillo di Juric che lo ha valorizzato quando era sulla panchina del Verona. Anche in questa stagione, agli ordini di Tudor, il centrocampista ha fatto molto bene, mettendo a segno undici reti e collezionando quattro assist in ventotto partite di campionato. La richiesta dei gialloblu è importante e si aggira sui 20 milioni di euro, cifra che potrebbe essere abbassata dall'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare. Un nome che potrebbe interessare è quello di Ola Aina, esterno in grado di giocare indistintamente a destra e a sinistra.