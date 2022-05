La Juventus durante il Calciomercato estivo potrebbe avere una somma importante da investire sul mercato, garantita non solo dalla società ma anche dalle cessioni. Ci sono diversi giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera, oltre al fatto che arriveranno soldi anche dai riscatti dei cartellini di quelli che sono in prestito. Ad esempio dal Tottenham dovrebbero arrivare circa 70 milioni di euro dai cartellini di Bentancur e Kulusevski, altri 30 milioni saranno garantiti dall'acquisto da parte dell'Atalanta del cartellino di Merih Demiral.

Il difensore turco sarà riscattato anche perché ha molto mercato e la società bergamasca potrebbe rivenderlo. Il cartellino di Demiral potrebbe garantire circa 20 milioni di euro, somma che potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di un centrocampista importante. Uno dei giocatori preferiti dalla società bianconera per migliorare la qualità del gioco è Leandro Paredes. Il classe 1994 del Paris Saint Germain è in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe lasciare la società francese per circa 20 milioni di euro. Paredes è un giocatore di qualità ma che è bravo anche nel dare equilibrio alla squadra. Sarebbe il profilo ideale soprattutto se non dovesse arrivare Jorginho dal Chelsea.

Il centrocampista Paredes potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Il difensore turco è stato protagonista di una stagione importante con l'Atalanta a tal punto da aver attirato l'attenzione di diverse società europee. La società bergamasca potrebbe riscattarlo e successivamente venderlo ad un prezzo evidentemente maggiore rispetto al riscatto stabilito con la Juventus. A proposito di Paredes, sarebbe un giocatore ideale per il gioco di Allegri, un giocatore che migliorerebbe il gioco oltre al fatto che è bravo a verticalizzare verso le punte.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta Paredes come alternativa a Jorginho, anche se il nazionale italiano sembrerebbe attualmente il preferito per il centrocampo per motivi tecnici ed economici. Ci sarà però di rinforzare il settore avanzato anche in considerazione della partenza d Dybala a fine stagione. Inoltre uno fra Morata e Kean potrebbe lasciare la società bianconera. Fra i giocatori che piacciono alla Juventus ci soni Niccolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo.