La Juventus anche durante il Calciomercato estivo dovrebbe continuare a ringiovanire la rosa alleggerendo il monte ingaggi in maniera importante. Non è un caso si parli delle cessioni di Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey, tutti giocatori che non sarebbero considerati parte integrante del progetto sportivo bianconero. Potrebbero esserci però anche acquisti d'esperienza, non solo per motivi economici ma anche per garantire un ulteriore salto di qualità alla Juventus. Il match contro l'Inter ha messo in evidenza una crescita evidente dei bianconeri, che avrebbero meritato almeno il pareggio nel match dell'Allianz Stadium di Torino.

Serve esperienza soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Jorginho del Chelsea e Pogba del Manchester United. Potrebbe arrivare anche una punta d'esperienza, un vice Vlahovic che accetti la panchina e che possa garantire prestazioni importanti. Un acquisto alla Giroud, che al Milan si sta dimostrando decisivo come ad esempio nel match di campionato contro la Lazio. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera c'è sicuramente Alexandre Lacazette, in scadenza di contratto con l'Arsenal a fine stagione.

La Juventus potrebbe acquistare un riserva di Vlahovic

Un giocatore d'esperienza che accetti la panchina e che sappia dare un contributo importante ogni volta che viene schierato. Più o meno come Oliver Giroud, acquistato dal Milan come riserva di Ibrahimovic ma diventato titolare in questi ultimi match, decisivo anche contro la Lazio con il gol del pareggio. Nella rosa bianconera in questo momento c'è Morata, che però ha dimostrato di essere molto più importante da giocatore di fascia.

Lo spagnolo potrebbe rimanere come una delle alternative per il settore avanzato anche se molto dipenderà dalla volontà dell'Atletico Madrid di accettare un'offerta minore rispetto ai 35 milioni che sarebbero previsti dall'acquisto del suo cartellino. La società bianconera vorrebbe spendere circa 20 milioni di euro per lo spagnolo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare giocatori d'esperienza anche per il centrocampo. Il preferito sembra essere Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023. Attualmente non è possibile trattare con la società inglese perché si sta lavorando alla vendita. Con un'offerta da circa 20 milioni di euro il nazionale italiano potrebbe lasciare il campionato inglese. Il giocatore sarebbe pronto a ritornare in Italia, a maggior ragione in una società che lotta per vincere.