La Juventus in questa stagione ha deluso le aspettative di tifosi ma anche della società, che si aspettava che la squadra di Allegri potesse lottare almeno per la vittoria del campionato. Tanti addetti ai lavori hanno criticato il lavoro del tecnico ma è evidente come il centrocampista abbia dimostrato mancanza di qualità. Non è un caso si parli del possibile arrivo di un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Le ultime notizie di mercato confermano l'interesse concreto della società bianconera per Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.

Altro nome seguito dalla Juventus è quello di Frenkie De Jong, il centrocampista olandese potrebbe lasciare il Barcellona considerando anche l'abbondanza della società catalana nel ruolo in cui gioca. Inoltre arrivano conferme di un interesse del Barcellona per Carlos Soler del Valencia (che però ha smentito la volontà di vendere il suo centrocampista) che agevolerebbe ulteriormente la partenza del centrocampista olandese. In ogni caso sembra difficile che De Jong possa rimanere in Spagna anche perché Xavi non lo considera un giocatore importante.

Il centrocampista De Jong potrebbe lasciare il Barcellona a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il futuro professionale di Frenkie De Jong non sarà al Barcellona.

La società catalana avrebbe deciso di venderlo, sia per valorizzare giovani come Pedri e Gavi, ma anche perché avrebbe individuato in Soler il rinforzo ideale per la squadra catalana. Il Valencia ha smentito la partenza del suo centrocampista ma dipenderà dalla volontà di Soler, che potrebbe decidere di fare un'esperienza professionale in una società che lotta per vincere.

Il centrocampista piace al Manchester United, al Bayern Monaco ma anche alla Juventus. Molto dipenderà però dalla valutazione di mercato del giocatore; il Barcellona vorrebbe venderlo per almeno 70 milioni di euro. A meno di una modalità di pagamento agevolata, sembra difficile che la Juventus possa investire tale somma.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi importanti anche nel ruolo di mezz'ala d'inserimento. Potrebbe arrivare Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. L'ingaggio da 14 milioni di euro a stagione non aiuta la Juventus; fra l'altro, il francese piace anche a Paris Saint Germain e Real Madrid, che non avrebbero problemi ad accontentare economicamente Pogba. Per il settore avanzato, invece, i preferiti sembrano essere Niccolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo.