La Juventus è al lavoro per rinforzare una rosa che ha mostrato evidenti problemi a centrocampo durante la stagione. L'arrivo di Dusan Vlahovic a gennaio non è bastato alla squadra bianconera per ritornare competitiva per la lotta al titolo: la sconfitta contro l'Inter è stata decisiva. Servono giocatori bravi nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Bisognerà sostituire anche Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, che hanno salutato i tifosi all'Allianz Stadium dopo il match Juventus-Lazio. Hanno sorpreso molto i fischi riservati da parte dei tifosi al presidente Andrea Agnelli per la decisione di lasciar partire Paulo Dybala.

L'argentino avrebbe voluto rimanere a Torino, accettando anche un ingaggio minore rispetto a quello che guadagna attualmente, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato. L'argentino, quindi, lascerà a Torino a fine stagione, con sono diverse società interessate al suo ingaggio. Secondo la stampa spagnola, in questo momento sarebbero in vantaggio su tutte l'Inter e l'Atletico Madrid. Nella società spagnola ritroverebbe anche un suo amico e compagno di nazionale argentina Rodrigo De Paul, trasferitosi a Madrid nello scorso Calciomercato estivo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli, Paulo Dybala potrebbe trasferirsi all'Inter o all'Atletico Madrid.

In questo momento, le due società sarebbero in vantaggio sulle altre nell'ingaggio dell'argentino. I sostenitori bianconeri sperano che Dybala non accetti il trasferimento all'Inter, considerando la rivalità sportiva con la Juventus. Potrebbe approdare in Spagna, all'Atletico Madrid, dove ritroverebbe tanti sudamericani. Fra questi, il suo compagno di nazionale Rodrigo De Paul, ex Udinese, già da una stagione nella società spagnola.

Di certo, hanno sorpreso molto i fischi riservati ad Agnelli da una parte dell'Allianz Stadium nel post match di Juventus- Lazio. Parte dei sostenitori bianconeri non avrebbe gradito la decisione di lasciar partire Dybala. La speranza di questi è che il giocatore non si trasferisca all'Inter, anche se c'è molta stima professionale ed umana fra l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta e il giocatore.

Fu proprio il dirigente della società milanese ad acquistarlo dal Palermo nel 2015 quando era alla Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per trovare il sostituto di Paulo Dybala. Fra i giocatori che piacciono ci sono Ivan Perisic, in scadenza di contratto con l'Inter a giugno, e Angel Di Maria, attualmente al Paris Saint Germain ma anche in lui in scadenza di contratto con la società francese a fine stagione.