La Juventus è attesa da giorni importanti per il Calciomercato. Il primo rinforzo estivo potrebbe essere Paul Pogba, il centrocampista francese è in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno e da luglio potrebbe diventare un nuovo giocatore bianconero. Le indiscrezioni di mercato confermano questa possibilità e indirettamente anche il giocatore, che in un recente post su Instagram ha lanciato segnali di una possibile intesa con una nuova società. Secondo le ultime notizie di mercato potrebbe sottoscrivere un contratto da circa 10 milioni di euro netti a stagione compresi i bonus fino a giugno 2025.

La Juventus 2022-2023 dovrebbe avere a centrocampo Paul Pogba come una delle mezzali, il francese potrebbe affiancare Manuel Locatelli, che potrebbe essere l'incaricato nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. L'altro mezzala titolare attualmente è Adrien Rabiot, anche se in caso di offerta importante potrebbe lasciare la società bianconera. Il francese è in scadenza di contratto con la Juventus a giugno 2023 e se dovessero arrivare 20 milioni di euro per il giocatore, la società bianconera potrebbe lasciarlo partire. Anche perché è uno dei giocatori che guadagna di più nella rosa bianconera con circa 7 milioni di euro netti a stagione. Se dovesse partire potrebbe essere sostituito da Denis Zakaria.

Possibile centrocampo titolare Rabiot, Locatelli e Pogba

La Juventus 2022-2023 potrebbe avere come centrocampo titolare Pogba mezzala destra, Locatelli centrale e Rabiot mezzala sinistra. Il classe 1993 sembra vicino al ritorno in bianconero, con le indiscrezioni di mercato che confermano l'intesa contrattuale con la società a circa 10 milioni di euro netti a stagione compresi i bonus fino a giugno 2025.

Locatelli sarà riconfermato, anche perché è considerato molto importante non solo dal punto di vista tecnico ma anche per la sua juventinità. Potrebbe essere lui il giocatore che imposta il gioco e che verticalizza verso le punte, in tal caso non arriverebbe un giocatore come Jorginho. L'altra mezzala invece dovrebbe essere Adrien Rabiot, se dovesse partire Allegri potrebbe affidarsi a Denis Zakaria.

Dovrebbe far parte della rosa bianconera per la stagione 2022-2023 anche Fagioli, Miretti e McKennie, potrebbe invece partire Arthur Melo. Il brasiliano piace a diverse società inglesi.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare altre cessioni importanti durante il calciomercato estivo. Alex Sandro e Pellegrini potrebbero partire, anche se è più facile la cessione del terzino italiano considerando l'ingaggio da 6 milioni di euro a stagione del brasiliano. Per quanto riguarda il settore avanzato da valutare il futuro professionale di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid. La società bianconera proverà a riscattarlo senza però spendere i 35 milioni di euro che sarebbero previsti dall'intesa raggiunta due stagioni fa tra le due società.