La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo importante in cui dovrà necessariamente migliorare il centrocampo, il settore che sembra aver avuto più problemi durante la stagione. La mancanza di qualità, ma anche di esperienza e fisicità, è stata evidente, considerando anche che giocatori come Arthur Melo non sono riusciti ad incidere come ci aspettava. Per questo potrebbero arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e una mezzala d'inserimento. Fra i giocatori seguiti dalla Juventus ci sono Jorginho del Chelsea e Frenkie de Jong del Barcellona.

A questi si è aggiunto un altro centrocampista. Secondo la stampa spagnola, la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Casemiro: il brasiliano, nonostante un contratto fino a giugno 2025, potrebbe lasciare il Real Madrid per fare una nuova esperienza professionale. La società spagnola vorrebbe dare fiducia a giovani come Camavinga e Valverde, per questo non è da scartare la possibilità che il brasiliano possa lasciare la Spagna. Di certo, non sarà facile arrivare al brasiliano, data la valutazione di mercato del suo cartellino, circa 50 milioni di euro, oltre al fatto che ci sono altre società importanti interessate al suo acquisto. Su tutte, il Paris Saint Germain, che dopo una Champions League deludente è pronta a rinforzarsi durante il calciomercato estivo.

Casemiro potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con Casemiro. il brasiliano potrebbe essere venduto dal Real Madrid, che vuole valorizzare i giovani come Camavinga e Valverde. Il nazionale brasiliano, da diverse stagioni è un riferimento della società spagnola, ma potrebbe fare una nuova esperienza professionale dopo aver vinto diverse competizioni con il Real Madrid.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse non solo della Juventus ma anche del Paris Saint Germain.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. Difficile che la Juventus possa acquistare Casemiro, non solo per il prezzo di mercato del suo cartellino ma anche per l'ingaggio che attualmente guadagna.

Per questo, è più facile che possa arrivare Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Si parla già di un'intesa sull'ingaggio con il nazionale italiano da 6,5 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026. Per quanto riguarda il settore avanzato, il preferito sembra essere Giacomo Raspadori, del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.