La Juventus, dopo tre stagioni, potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Sono diversi i giocatori che la società bianconera starebbe valutando per rinforzarsi evitando di spendere soldi di cartellino. Alcuni di questi giocano nel campionato inglese, in particolar modo al Manchester United. Secondo la stampa inglese, la Juventus starebbe valutando l'ingaggio non solo di Paul Pogba ma anche di Jessie Lingard, centrocampista inglese che piace anche ad altre società come il Milan, Il Newcastle e il Paris Saint Germain. In una stagione difficile per il Manchester United, il centrocampista ha disputato fino ad adesso solamente 16 match nella Premier, segnando 2 gol, a questi bisogna aggiungere 4 match ed 1 assist in Champions League, 1 match in FA Cup ed 1 match in Carabao Cup.

Il centrocampista potrebbe essere un giocatore ideale per la Juventus, sia nell'eventualità Allegri decida di giocare con un centrocampo a tre, che a due, con tre trequartisti ed una punta. Lingard infatti può giocare mezzala d'inserimento e trequartista a supporto di una punta. Dopo il prestito della scorsa stagione al West Ham, Lingard sperava di giocare maggiormente in questa stagione, ma l'esonero di Solskjaer non lo ha agevolato, viste che Rangnick non gli ha dato molta fiducia.

Il centrocampista Lingard potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dai giornali sportivi inglesi, la Juventus potrebbe acquistare Jessie Lingard durante il Calciomercato estivo.

Il centrocampista va in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Arriverebbe senza prezzo di cartellino e questo significherebbe che la Juventus, dopo tre stagioni, potrebbe attingere di nuovo al mercato dei parametri zero. Gli ultimi arrivi senza prezzo di cartellino sono stati quelli di Adrien Rabiot e di Aaron Ramsey nell'estate 2019.

Su Lingard, però, ci sarebbe l'interesse anche di altre società importanti come il Milan, il Newcastle e il Paris Saint Germain. La Juventus valuta altri profili a parametro zero, Pogba su tutti. Il francese, però, ha un ingaggio importante da 14 milioni di euro a stagione. Per trasferirsi nella società bianconera dovrebbe accettare un ingaggio inferiore, visto che la Juventus ha deciso di diminuire il monte ingaggi.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere dal campionato inglese acquistando anche Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, sono due i giocatori che piacciono alla società bianconera, Nicolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo. Giovani che però hanno una valutazione di mercato importante.