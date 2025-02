La Juventus è già proiettata verso il futuro e sta lavorando con largo anticipo per non farsi trovare impreparata in vista del prossimo mercato estivo. L’obiettivo principale della dirigenza bianconera è quello di rinforzare il centrocampo, reparto chiave nello scacchiere tattico di Thiago Motta. Tra i nomi che intrigano maggiormente spicca quello di Sandro Tonali. Il centrocampista ex Milan, attualmente al Newcastle, sarebbe pronto a fare ritorno in Italia e avrebbe già dato il proprio consenso per un trasferimento a Torino. Il club bianconero, per arrivare al giocatore classe 2000, starebbe pensando ad uno scambio di prestiti con Douglas Luiz.

La valutazione a bilancio di Tonali

La strategia della Juventus sarebbe quella di imbastire con il Newcastle uno scambio di prestiti che vedrebbe Tonali tornare in Serie A e Douglas Luiz fare il percorso inverso, (ri)approdando in Premier League. Un’operazione vantaggiosa per entrambe le società che, in questo modo, potrebbero gestire al meglio i costi dei cartellini, diluendoli nel tempo. Il Newcastle in particolare potrebbe alleggerire il peso a bilancio di Tonali, il cui valore contabile nel 2026 sarà di circa 35 milioni di euro, una cifra che la Juventus considera sostenibile per assicurarsi un centrocampista di qualità e con esperienza internazionale.

I bianconeri hanno bisogno di avere un calciatore di livello in mezzo al campo ed è per questo motivo che Cristiano Giuntoli sta pensando a Tonali.

Quello che però pare certo è che la Juventus proverà ad arrivare all’ex Milan solo in caso di qualificazione alla Champions League. I soldi per il piazzamento europeo sono di fatti di vitale importanza per il mercato della Vecchia Signora.

Si lavora anche per Kolo Muani

I piani della Juventus non si fermano al centrocampo. La dirigenza bianconera sta infatti lavorando per confermare anche Randal Kolo Muani, arrivato a Torino con la formula del prestito secco dal Paris Saint-Germain.

L’attaccante francese ha mostrato diversi lampi delle sue potenzialità e la Juventus non vuole rinunciare alla possibilità di trattenerlo. Cristiano Giuntoli starebbe già preparando una proposta al club parigino per un nuovo prestito, questa volta biennale, fino al 2026, con l’inserimento di un diritto di riscatto fissato a 45 milioni di euro.

Una formula che permetterebbe alla Juventus di mantenere una certa flessibilità finanziaria, valutando le prestazioni del giocatore prima di un eventuale acquisto definitivo.

Queste mosse testimoniano la volontà della Juventus di costruire una squadra ancora più competitiva per la prossima stagione. L’obiettivo è quello di alzare il livello tecnico e offrire a Thiago Motta un gruppo solido, capace di lottare su più fronti. Il ritorno di un profilo come Tonali e la conferma di Kolo Muani rappresenterebbero un doppio colpo di rilievo, mentre lo scambio con Douglas Luiz potrebbe garantire equilibrio nelle finanze societarie.