La Juventus durante il Calciomercato estivo potrebbe essere una delle società più attive. Non solo esigenze di miglioramento della qualità, ci sarà bisogno di sostituire anche quei giocatori che lasceranno la società bianconera per motivi di età ma anche per scelte tecniche, come è il caso di Paulo Dybala. L'argentino lascerà Torino dopo sette stagioni non prolungando l'intesa contrattuale con la società bianconera. Come dichiarato prima da Arrivabene e poi dal presidente Agnelli l'arrivo di Vlahovic nel mercato di gennaio ha agevolato la partenza dell'argentino, che non è più considerato parte del progetto sportivo bianconero.

Nonostante l'interesse che arriva dall'Inghilterra, con Manchester United e West Ham interessate al giocatore, che preferirebbe rimanere nel campionato italiano. Si è parlato del possibile trasferimento all'Inter, ma l'eventuale ingaggio da parte della società nerazzurra dipenderà anche dalle cessioni che riuscirà ad effettuare l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta. A parlare del futuro professionale di Paulo Dybala è stato anche Enrico Camelio.

Ospite a calciomercato.it il giornalista sportivo ha dichiarato che sul giocatore non c'è solo l'Inter ma anche la Roma. Anzi un manager che lavora nel calcio gli avrebbe confermato che la società di Friedkin sarebbe in vantaggio nell'ingaggio del giocatore rispetto alle altre società interessate.

Dybala potrebbe trasferirsi alla Roma a giugno

"Confermo e raddoppio, su Dybala. Un manager internazionale che lavora nel calcio, serissimo, mi ha detto che la Roma è in vantaggio su Dybala. Lo firmo e lo sottoscrivo, è una notizia". Queste le dichiarazioni di Enrico Camelio, ospite a calciomercato.it il giornalista sportivo ha aggiunto che in questo momento la Roma è in vantaggio sulle altre società.

Ha aggiunto che nessuno può smentire il fatto che la Roma ha trattato il giocatore. Anche Romeo Agresti ha parlato del futuro professionale di Paulo Dybala dichiarando che l'argentino potrebbe trasferirsi anche nel campionato inglese, con il Manchester United che sarebbe in vantaggio. Il giornalista sportivo ha aggiunto: "Al momento Dybala ha ricevuto solamente un'offerta concreta, quella del Newcastle, ma è una destinazione che non sembra sia gradita al giocatore".

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per trovare un sostituto di Dybala. Potrebbe arrivare un altro argentino, Angel Di Maria, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno. Il giocatore potrebbe sottoscrivere un contratto fino a giugno 2023 a 7 milioni di euro netti a stagione. Altro giocatore che piace è Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.