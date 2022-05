La Juventus dovrà rinforzare le fasce difensive durante il Calciomercato estivo, anche perché sia Alex Sandro che Pellegrini potrebbero lasciare la società bianconera. Si valutano inoltre rinforzi anche per la fascia destra, anche in considerazione del fatto che gradualmente Danilo potrebbe essere schierato come centrale di difesa e non più come terzino destro.

La Juve sarebbe pronta a presentare un'offerta importante per Nahuel Molina, che ha disputato una stagione importante con l'Udinese. Il nazionale argentino è un classe 1998 e un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.

Su di lui ci sarebbe pure l'interesse dell'Atletico Madrid e di diverse società inglesi.

Per quanto riguarda invece la fascia sinistra, sono due i nomi che piacciono alla Juve. Il primo è quello di Emerson Palmieri, in questa stagione in prestito al Lione ma che ritornerà al Chelsea. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro, un rinforzo affidabile che migliorerebbe la fascia sinistra della Juventus. L'altro nome che piace è quello di Destiny Udogie, cresciuto nel Verona ma riscattato di recente dall‘Udinese. Con un'offerta da circa 10 milioni di euro potrebbe lasciare la società friulana.

La Juventus potrebbe rinforzare le fasce con Molina e con uno fra Emerson Palmieri e Udogie

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrà acquistare anche il sostituto di Chiellini, a tal riguardo il preferito sembra essere Gabriel dell'Arsenal, valutato circa 40 milioni di euro.

Per il settore avanzato a breve potrebbe essere annunciato l'ingaggio di Angel Di Maria, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno.