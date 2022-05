La Juventus, questa estate, potrebbe ingaggiare nuovi giocatori per la difesa. La certezza sembra essere l'inserimento in rosa di Federico Gatti, ma potrebbe non essere il solo rinforzo difensivo. Infatti Giorgio Chiellini potrebbe andare in MLS e la dirigenza costerebbe cercando un difensore che sappia giocare sulla sinistra. Il profilo che la Juventus starebbe valutando è quello di Gabriel Magalhães. Il difensore dell'Arsenal potrebbe essere il difensore giusto da affiancare a Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt.

Inoltre ai Gunners piacerebbe Arthur e non è del tutto da escludersi uno scambio di mercato.

La Juve vuole rinforzare la propria rosa

La Juventus, in estate, apporterà alcune modifiche alla sua rosa e gli interventi riguarderanno tutti i reparti. La società ovviamente sta già pensando ai possibili profili da scegliere e in particolare il primo nome nuovo è quello di Gabriel Magalhães. Il giocatore dell'Arsenal in passato era stato seguito dal Napoli, ma poi non se ne fece nulla.

Adesso su di lui ci sono gli occhi di un'altra squadra italiana, ossia la Juventus. I bianconeri potrebbero prendere Gabriel per sostituire Giorgio Chiellini che a fine stagione potrebbe decidere di trasferirsi in MLS. In ogni caso bisognerà aspettare la conclusione del campionato per entrare nel vivo del mercato.

La Juventus pensa ai prossimi impegni

Ieri 1º maggio la Juventus ha ottenuto la matematica qualificazione alla prossima Champions League battendo il Venezia.

Adesso i bianconeri porteranno pensare solo ed esclusivamente alla finale di Coppa Italia che si giocherà l'11 maggio. Infatti, venerdì 6 maggio la Juventus giocherà contro il Genoa ma la sensazione è che Massimiliano Allegri possa fare rifiatare i giocatori che non sono al meglio.

Uno dei candidati ad un turno di riposo potrebbe essere Danilo. Il brasiliano ultimamente ha giocato con una fascite plantare. Adesso che la Juve ha ottenuto la qualificazione alla Champions League, Massimiliano Allegri potrebbe preservarlo per la finale di Coppa Italia. Inoltre, in settimana, si capirà come procedono i recuperi di Juan Cuadrado e di Mattia De Sciglio.

Il colombiano potrebbe rientrare contro il Genoa, ma la Juventus non correrà rischi e se il giocatore non sarà al 100% verrà preservato.

In ogni caso i bianconeri si ritroveranno alla Continassa nella mattinata di domani, martedì 3 maggio, quando sarà in programma una seduta mattutina. L'allenamento sarà a porte aperte e Massimiliano Allegri continuerà a valutare le condizioni dei suoi ragazzi.