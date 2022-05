Con il campionato in chiusura ci sono diverse società che hanno già cominciato a muoversi sul mercato per rinforzarsi in vista della prossima stagione e tra queste c'è sicuramente l'Inter. I nerazzurri stanno sondando il terreno su diverse piste ma saranno attivi anche in uscita visto che si proverà a finanziare gli acquisti con le cessioni di quei giocatori che non sono titolarissimi di Simone Inzaghi. Uno di questi è sicuramente Federico Dimarco, che ha fatto bene quando è stato chiamato in causa e su cui c'è il forte interesse di Ivan Juric, tecnico del Torino.

L'allenatore non si sa ancora se sarà sulla panchina granata o su quella dell'Atalanta, ma a prescindere metterà il nome del difensore nerazzurro come primo obiettivo.

Juric su Dimarco

Uno dei giocatori non certi della permanenza all'Inter è sicuramente Federico Dimarco, nonostante la buona annata disputata. Il difensore, infatti, essendo un prodotto del vivaio rappresenterebbe una plusvalenza piena e la società nerazzurra vorrebbe chiudere la sessione estiva di Calciomercato tra i 50 e i 60 milioni di euro di plusvalenze.

Sul giocatore c'è sempre il forte interesse di Ivan Juric, che lo ha allenato quando era sulla panchina dell'Hellas Verona. Il tecnico ora siede sulla panchina del Torino ma la sua permanenza non è certa visto che su di lui ci sarebbe l'interesse dell'Atalanta.

A prescindere, comunque, l'allenatore ha fatto il suo nome come rinforzo principale per la difesa e con il Torino potrebbero esserci gli argomenti giusti per arrivare alla fumata bianca.

L'Inter valuta il cartellino di Dimarco tra i 15 e i 20 milioni di euro, visto che il giocatore è bravo a giocare sia come terzo di difesa, sia come esterno sinistro di un centrocampo a cinque.

Con il Toro si potrebbe discutere di uno scambio con Gleison Bremer, centrale brasiliano primo obiettivo della difesa per i nerazzurri, che avrebbero anche un accordo con l'entourage. Il club meneghino potrebbe mettere sul piatto Dimarco e un conguaglio da 10 milioni di euro per arrivare alla definitiva fumata bianca.

Juventus su Luis Alberto

La Juventus si sta muovendo sul mercato ed è molto vicina a Paul Pogba e Angel Di Maria. I bianconeri attueranno una vera e propria rivoluzione a centrocampo e vogliono alzare notevolmente il tasso tecnico. Per questo motivo il club avrebbe messo nel mirino anche Luis Alberto, che può giocare sia da trequartista che da mezzala di qualità. Il giocatore spinge per lasciare la Lazio, che non lo considera incedibile ma non vuole concedere sconti. Lo spagnolo è valutato sui 30 milioni di euro ma nell'affare potrebbe entrare una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Occhio in questo senso a Arthur, valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro.