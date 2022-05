La Juventus potrebbe rinforzarsi in maniera importante soprattutto a centrocampo durante il Calciomercato estivo. La società bianconera potrebbe acquistare non solo un giocatore bravo nell'impostazione di gioco, ma anche una mezzala d'inserimento. Rinforzi che sembrano dipendere però anche dalle cessioni, con l'esigenza non solo di alleggerire la rosa per motivi tecnici ma anche economici. Ci sono giocatori che non sarebbero considerati parte integrante del progetto sportivo bianconero soprattutto per l'ingaggio notevole. Fra questi spiccano Arthur Melo e Aaron Ramsey, che potrebbero lasciare Torino nel calciomercato estivo.

Nella seconda parte della stagione ha avuto un miglioramento evidente nelle prestazioni Adrien Rabiot, il centrocampista francese è diventato un giocatore molto importante per Massimiliano Allegri, ma l'ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione e un contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbero agevolare una sua partenza durante il calciomercato estivo. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse di diverse società inglesi. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro, somma che potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di Renato Sanches. Secondo le ultime notizie di mercato la società bianconera potrebbe acquistare il centrocampista portoghese, in scadenza di contratto con il Lille a giugno 2023.

Il giocatore Rabiot potrebbe lasciare la Juventus, possibile sostituto Renato Sanches

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus in caso di partenza di Adrien Rabiot potrebbe acquistare Renato Sanches. Il portoghese sarebbe il giocatore ideale per il centrocampo perché garantirebbe fisicità e qualità. In scadenza di contratto a giugno 2023 potrebbe trasferirsi nella società bianconera per circa 20 milioni di euro.

Somma che arriverebbe dall'eventuale cessione di Adrien Rabiot, che piace a diverse società inglesi. Il portoghese è un classe 1997 e sarebbe un rinforzo per il presente e per il futuro. Potrebbe accontentarsi di un ingaggio di circa 6 milioni di euro a stagione. Oltre al portoghese la Juventus starebbe valutando anche altre mezzali d'inserimento.

Il preferito sarebbe Pogba del Manchester United, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno. L'ingaggio da 14 milioni di euro a stagione non agevola il suo trasferimento nella società bianconera.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore avanzato anche perché Paulo Dybala lascerà la società bianconera a fine stagione. Piace Niccolò Zaniolo della Roma oltre a Giacomo Raspadori, che potrebbe lasciare il Sassuolo per circa 30 milioni di euro dopo una stagione importante disputata con la società emiliana.