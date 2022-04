La Juventus potrebbe rivoluzionare in maniera decisa l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri con tanti giocatori che potrebbero lasciare Torino. A rischio partenza ci sono almeno cinque giocatori oltre a quelli in scadenza a giugno. Da Alex Sandro a Adrien Rabiot, fino ad arrivare a Arthur Melo, Chiellini e Ramsey, sono tanti i nomi che potrebbero non essere più parte integrante della Juventus nella stagione 2022-2023. Per tanti giocatori che potrebbero essere ceduti tanti altri ne potrebbero arrivare, con rinforzi che riguarderebbero tutti i settori.

In difesa ad esempio l'eventuale sostituto di Chiellini dovrebbe essere un giocatore di esperienza e qualità, che possa garantire affidabilità insieme a de Ligt. Fra quelli seguiti ci sono Antonio Rudiger ma anche Bremer e Nikola Milenkovic, di questi il preferito sembra essere il tedesco, che va in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. Per quanto riguarda invece il centrocampo con i possibili addii di Rabiot e Arthur Melo i rinforzi potrebbero essere almeno due. Piacciono Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United ma si valutano anche giovani di qualità come Davide Frattesi, Ryan Gravenberch e Renato Sanches.

Tutti i possibili nomi seguiti dalla Juventus: fra questi ci sarebbe anche Gabriel Jesus

Per quanto riguarda invece il settore avanzato l'addio di Dybala dovrebbe agevolare l'arrivo di un giocatore di qualità a supporto di Dusan Vlahovic. Potrebbe essere Zaniolo il rinforzo ideale, la Roma potrebbe venderlo per circa 40 milioni di euro.

Altro nome che piace soprattutto in caso di partenza di Alvaro Morata è Gabriel Jesus, il brasiliano è in scadenza di contratto con il Manchester City a giugno 2023 e potrebbe essere acquistato per circa 30 milioni di euro. Anche Giacomo Raspadori è uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera, merito di una stagione importante fin qui disputata con il Sassuolo e con la nazionale italiana.

Abbiamo parlato della possibile partenza di Alex Sandro, il brasiliano potrebbe garantire circa 10 milioni di euro. Somma che potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di Owen Wijndal, terzino dell'Az Alkmaar, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato anche lui circa 10 milioni di euro. Le alternative all'olandese sono due italiani che si stanno mettendo in evidenza nel campionato italiano. Parliamo di Udogie, attualmente all'Udinese, e Cambiaso del Genoa.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per le cessioni, come già abbiamo anticipato ad inizio articolo. A tal riguardo per Rabiot si parla di un interesse concreto del Manchester United, Arthur Melo piace al Newcastle. Per quanto riguarda invece Chiellini il difensore potrebbe rescindere il contratto in scadenza a giugno 2023 e fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano, all'Inter Miami.