La Juventus è già molto attiva in vista del calciomercato estivo. Sul taccuino di Cherubini ci sono diversi nomi per rinforzare la rosa: i primi obiettivi sembrano essere Paul Pogba e Angel Di Maria, entrambi pronti a liberarsi a parametro zero dalle rispettive squadre attuali.

Juventus, a centrocampo passi in avanti per il ritorno di Pogba

La dirigenza juventina sta lavorando per regalare a Massimiliano Allegri una rosa competitiva, in vista della prossima stagione. Molti sono gli obiettivi sul taccuino di Cherubini, il primo nome per il centrocampo è quello di Pogba, stando a quanto riportato dai vari siti web sportivi il francese avrebbe rinunciato all'offerta del Psg pur di tornare a Torino.

La Juventus gli avrebbe offerto un contratto triennale a 7,5 milioni più bonus.

Se dovesse effettivamente arrivare Allegri affiderà a lui la cabina di regia in un 4-3-3 assieme a Locatelli e Jorginho. L'alternativa sarebbe Milinkovic-Savic, il cui prezzo del cartellino si aggira intorno ai 70 milioni. A centrocampo la Juve valuta anche una pista più percorribile, ossia Jorginho del Chelsea..

Resta viva l'ipotesi Nicolò Zaniolo

In difesa molto dipenderà dall'eventuale arrivo di offerte per De Ligt: se esse dovessero esserci la Juventus, avrebbe già individuato gli eventuali sostituti, ovvero Bremer del Torino e Milenkovic della Fiorentina. Anche Koulibaly del Napoli nelle ultime ore sarebbe entrato in orbita bianconera.

Sulle corsie esterne potrebbe partire Alex Sandro e i primi nomi che circolano in entrata sono quelli di Udogie dell'Udinese e di Emerson Palmieri in forza al Chelsea. Anche Molina dell'Udinese interesserebbe alla Juventus, ma per lui bisogna fare attenzione alla concorrenza dell' Atletico Madrid.

In attacco oltre all'addio di Dybala potrebbero non essere confermati neppure Kean e Morata.

Il primo nome in entrata è quello di Di Maria, per lui sarebbe pronto un contratto di una sola stagione a 7 milioni con opzione per la seconda. Non è tramontata del tutto l'ipotesi Zaniolo, il centrocampista offensivo potrebbe essere ceduto dalla Roma solo per un'offerta a partire da 40 milioni. Per il vice Vlahovic il nome nuovo che avanza dovrebbe essere quello di Luis Muriel, il colombiano viene valutato intorno ai 15 milioni e potrebbe essere un'alternativa più economica rispetto ad esempio a Raspadori, che il Sassuolo valuta almeno 30 milioni.