Negli ultimi giorni si continua a parlare del futuro di Paul Pogba e di un suo possibile ritorno alla Juventus. Le parti starebbero trattando per trovare un accordo che possa mettere tutti d'accordo. Il francese avrebbe ormai sciolto le riserve e la sua volontà sarebbe quella di tornare alla corte di Massimiliano Allegri. In particolare, stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, Paul Pogba avrebbe già telefonato ad alcuni giocatori della Juventus. Il francese avrebbe parlato con quelli che sono stati i suoi ex compagni fino a sei anni fa e la sua speranza è che possano essere nuovamente i suoi compagni di squadra.

Nel corso di queste telefonate, Paul Pogba avrebbe ribadito la sua volontà di tornare a Torino.

La Juventus lavora per il ritorno di Pogba

Paul Pogba sembra essere l'obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo della Juventus. Massimiliano Allegri vorrebbe allenare nuovamente il francese, anche perché ha bisogno proprio di un giocatore con le sue caratteristiche. Alla Juventus è mancato proprio un centrocampista in grado di dare maggiore qualità alla mediana e che possa fare anche alcuni gol. Adesso, i bianconeri e l'entourage del francese sarebbero al lavoro per limare ancora alcuni dettagli. La Juventus, ovviamente, non offrirà a Pogba un ingaggio troppo, elevato ma resterà in linea con i parametri economici fissati dal management.

Il francese, dal canto suo, avrebbe deciso di rifiutare offerte ben più importanti ma alla fine avrebbe prevalso il cuore e la voglia di tornare a sentirsi importante. Inoltre, sotto la gestione Allegri, Pogba si è espresso al meglio. Per questo motivo, il francese avrebbe deciso che dopo sei anni sarebbe arrivato il momento di tornare in quella che è stata la sua casa e che probabilmente tornerà ad esserlo.

Indizi social

In questi giorni, i tifosi della Juventus stanno cercando indizi in merito ad un possibile ritorno di Paul Pogba alla Juventus. I più attenti, oggi 26 maggio, hanno notato una foto postata su Instagram dal centrocampista francese. Il giocatore ha scritto: "Cosa sta per succedere". In realtà, la foto ritrae Pogba con un nuovo look e la sua didascalia sembra proprio dedicata al fatto che ha cambiato colore di capelli.

Ma sotto il post è apparso il commento del parrucchiere del francese che ha scritto: "Pogback". Il commento poi è stato rimosso forse perché svelava qualcosa che ancora non può essere svelato. In molti, però, nelle parole del parrucchiere di Pogba vedono un indizio chiaro sul futuro del francese poiché, spesso, gli hairstylist raccolgono le confidenze più segrete dei loro clienti. Adesso, non resta che attendere di capire se davvero il Pogback diventerà realtà.