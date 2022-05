La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà decidere il mercato da portare avanti in estate. Tutto dipenderà dalle cessioni: si parla di circa sette giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera a fine stagione. Oltre a quelli in prestito come Demiral. Bentancur, Ramsey, Kulusevski, bisogna aggiungere anche Alex Sandro, Arthur Melo e uno fra Morata e Kean. Definite le partenze, sarà importante rinforzare soprattutto i settori che hanno più bisogno di qualità. A tal riguardo, si parla dell'arrivo di almeno due centrocampisti.

Oltre ai soliti nomi menzionati dai principali giornali sportivi (Jorginho del Chelsea e Leandro Paredes del Paris Saint Germain) negli ultimi giorni la stampa inglese riporta come la Juventus starebbe valutando un altro rinforzo.

Parliamo di Youri Tielemens, il nazionale belga in scadenza di contratto con il Leicester a giugno 2023. Fino a qualche mese fa aveva una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro. Ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società inglese, potrebbe essere venduto per circa 30 milioni di euro. Il giocatore, comunque, preferirebbe il Real Madrid ed un'esperienza professionale nel campionato spagnolo.

Il centrocampista Tielemans piace alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando anche Youri Tielemans come rinforzo per il centrocampo. Il problema è che il belga preferirebbe il Real Madrid. Gli spagnoli, però, lavorano anche su altri giocatori come Tchouameni del Monaco. La società bianconera sembra quindi in svantaggio rispetto agli spagnoli.

In questa stagione, il giocatore ha disputato, fino ad adesso ,12 match fra Europa League e Conference League, oltre a 28 match, 6 gol e 3 assist nel campionato inglese, 1 match nella Community Shield, 2 match ed 1 gol in FA Cup e 2 match nella Carabao Cup. Il belga è un riferimento anche della sua nazionale, a 25 anni ha già disputato 49 match segnando anche 4 gol.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe considerare l'acquisto di Tielemans anche nella stagione 2023-2024, nel caso in cui dovesse rimanere al Leicester e non dovesse prolungare il suo contratto con la società inglese. Intanto, però, sarà necessario rinforzare il centrocampo anche in estate. A tal riguardo, sono due i giocatori che piacciono alla società bianconera, come già menzionato ad inizio articolo. Jorginho del Chelsea e Leandro Paredes del Paris Saint Germain sono i preferiti per il ruolo di giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Fra l'altro, entrambi hanno un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.