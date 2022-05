La Juventus già da giugno potrebbe sostituire Giorgio Chiellini. Nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023 il difensore potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano. Sarà importante trovare un sostituto di uno dei riferimenti della storia bianconera ma anche della nazionale italiana campione d'Europa. Fra i giocatori che piacciono alla Juventus ci sarebbe Gabriel, difensore classe 1997 dell'Arsenal acquistato nell'estate 2020 dal Lille per circa 25 milioni di euro. Un investimento importante che però si è rivelato quello giusto, considerando che il brasiliano è diventato un riferimento della difesa dell'Arsenal ed è parte integrante della nazionale brasiliana anche se ancora non ha disputato un match.

La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, per questo la Juventus potrebbe offrire come contropartita tecnica Arthur Melo, andando ad attutire l'esborso economico in contanti da presentare alla società inglese.

Il centrocampista Arthur Melo possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Gabriel

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Arthur Melo per Gabriel. Il difensore sarebbe considerato il sostituto ideale di Chiellini, che potrebbe lasciare la società bianconera già a giugno per trasferirsi nel campionato americano. La crescita del brasiliano ex Lille è stata evidente in questa stagione, è diventato un riferimento della difesa dell'Arsenal in lotta per il raggiungimento del quarto posto che significa partecipazione alla Champions League.

In questa stagione fino ad adesso ha disputato 31 match segnando 4 gol nel campionato inglese, a questi bisogna aggiungere 3 match in EFL Cup ed 1 match nella seconda squadra della società inglese.

Il possibile mercato della Juventus

Il difensore Gabriel è solo uno dei giocatori che piacciono alla Juventus per rinforzare la difesa.

Si valutano altri giocatori come Francesco Acerbi della Lazio e Alessio Romagnoli del Milan. A proposito del difensore della società rossonera è in scadenza di contratto a giugno. Di conseguenza arriverebbe a parametro zero. Sarebbe il sostituto ideale anche perché è di piede sinistro, ideale per giocare sia a fianco di Bonucci che di de Ligt.

Per quanto riguarda il centrocampo il preferito sembra essere Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Potrebbe arrivare una mezzala d'inserimento come Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United, ma anche rinforzi per il settore avanzato come Niccolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo.