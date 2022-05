La Juventus potrebbe rinforzare soprattutto il centrocampo durante il Calciomercato estivo. La squadra di Allegri ha mostrato evidenti problemi nel gioco, oltre al fatto che sembra mancare un giocatore bravo nella verticalizzazione verso le punte. L'atteggiamento di Vlahovic dopo la sostituzione in Juventus-Venezia ha lasciato intendere un'insoddisfazione del giocatore per le poche palle ricevute. Per questo, si valuta l'acquisto di un giocatore importante a centrocampo. Il preferito sembra essere Jorginho, sia per motivi tecnici che economici.

Il nazionale italiano è in scadenza di contratto a giugno 2023 ed ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Secondo le ultime notizie di mercato, ci sarebbe già un'intesa contrattuale con il centrocampista sulla base di un ingaggio da circa 6,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026. La Juventus potrebbe offrire una somma in contanti, ma il Chelsea valuterebbe anche una contropartita tecnica.

Il tecnico Tuchel gradirebbe molto Arthur Melo, che nelle due stagioni fin qui disputate alla Juventus non è riuscito ad incidere come ci aspettava. Sia con Pirlo che con Allegri ha avuto problematiche, anche perché non sembra essere il centrocampista ideale per il gioco di Allegri. Potrebbe esserci uno scambio di mercato fra i due centrocampisti, con il Chelsea che potrebbe aggiungere anche una parte in soldi, considerando la diversa valutazione di mercato dei due giocatori.

Arthur Melo potrebbe trasferirsi al Chelsea per Jorginho

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Chelsea vorrebbe Arthur Melo come contropartita tecnica per la cessione di Jorginho. Uno scambio di mercato con l'aggiunta di una somma in contanti a favore della Juventus, considerando il fatto che Arthur Melo costa circa 40 milioni di euro e Jorginho circa 20 milioni di euro.

Di conseguenza, gli inglesi dovrebbero aggiungere circa 20 milioni di euro. A proposito del nazionale italiano, ci sarebbe già un'intesa economica per l'ingaggio con la società bianconera a circa 6,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026. Sarebbe uno scambio di mercato gradito alla Juventus, anche perché, oltre a ricavare una somma in contanti, avrebbe il rinforzo giusto per il centrocampo.

Arthur Melo, fra l'altro, è uno dei giocatori che guadagna di più, con circa 6 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore avanzato considerando la partenza a fine stagione di Paulo Dybala. Sono due i giocatori che piacciono alla società bianconera: Nicolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo.