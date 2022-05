La Juventus potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione della rosa nel Calciomercato estivo. Oltre ai già ufficializzati addii di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, altri giocatori potrebbero lasciare la società bianconera. A rischio partenza a titolo definitivo ci sono Aaron Ramsey, attualmente in prestito ai Glasgow Rangers, Arthur Melo, Alex Sandro, Alvaro Morata e Moise Kean. Lo spagnolo difficilmente sarà riscattato dalla Juventus se l'Atletico Madrid non accetterà un'offerta minore per il suo cartellino. Come è noto i bianconeri possono acquistarlo per 35 milioni di euro.

Diversa è la situazione di Moise Kean, attualmente in prestito dall'Everton con obbligo di riscatto a giugno 2023. La Juventus ha già pagato circa 10 milioni di euro per il prestito. Potrebbe anticipare il riscatto a circa 28 milioni di euro e cederlo nel calciomercato estivo. Per il giocatore potrebbe esserci un trasferimento in Serie A, con Fiorentina e Atalanta che potrebbero presentare un'offerta alla Juventus per il giocatore. Soprattutto i bergamaschi, in caso di partenza di Muriel, potrebbero valutare il suo acquisto. Anche il Paris Saint Germain sarebbe interessata al giocatore. Alcune notizie di mercato parlano di un possibile scambio di mercato fra Paredes e Kean.

La Juventus potrebbe vendere Kean in estate

Diverse società sarebbero interessate al giocatore, dalla Fiorentina all'Atalanta, fino al Paris Saint Germain. Nella società francese ha giocato in prestito la scorsa stagione segnando diversi gol importanti. La Juventus potrebbe venderlo per circa 30 milioni di euro, somma che eventualmente potrebbe essere utilizzata nell'acquisto di Giacomo Raspadori.

Il giocatore del Sassuolo ha una valutazione di mercato simile a quella di Kean. Ci sarà però anche da sostituire Alvaro Morata in caso di mancato riscatto dello spagnolo da parte della Juventus. In tal caso oltre ad Angel Di Maria la società bianconera potrebbe acquistare anche Ivan Perisic, come l'argentino in scadenza di contratto a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe ingaggiare Ivan Perisic e Angel Di Maria, rispettivamente in scadenza di contratto con l'Inter e il Paris Saint Germain. Altro giocatore che potrebbe arrivare senza prezzo di cartellino è Paul Pogba, che lascerà il Manchester United a giugno. La Juve potrebbe offrirgli un contratto da circa 10 milioni di euro a stagione fino a giugno 2025.

Servirà anche acquistare un sostituto di Chiellini, fra i giocatori che piacciono ci sarebbero Nikola Milenkovic e Gabriel dell'Arsenal. Piace anche Badiashile, difensore francese del Monaco valutato circa 30 milioni di euro.