La Juventus e l'Allianz Stadium hanno salutato Giorgio Chiellini nel suo ultimo match da giocatore bianconero. Tante emozioni nella 37^ giornata di campionato, incrementate anche con il saluto a Paulo Dybala. Due giocatori che saranno da sostituire per la stagione 2022-2023. Se però al posto dell'argentino potrebbe arrivare Angel Di Maria, ci sono ancora diverse incertezze in merito al sostituto del difensore. Sono tanti i giocatori avvicinati alla società bianconera, ma nessun di questi è in vantaggio sugli altri. Si è parlato di un interesse per Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno, ma negli ultimi giorni la stampa sportiva spagnola conferma soprattutto la volontà della Juventus di investire su uno fra Nikola Milenkovic della Fiorentina e Gabriel dell'Arsenal.

Entrambi classe 1997, sarebbero rinforzi importanti per la società bianconera. Il giocatore della Fiorentina ha il vantaggio di un contratto in scadenza a giugno 2023 e di una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Costa almeno 30 milioni di euro il difensore brasiliano, che in questa stagione ha dimostrato la sua importanza nell'Arsenal.

La Juventus potrebbe evitare di investire soldi per l'acquisto del brasiliano offrendo alla società inglese un giocatore gradito, Arthur Melo.

Il difensore della Fiorentina è in scadenza di contratto a giugno 2023 e se non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la società toscana potrebbe essere ceduto. C'è il rischio di lasciare la Fiorentina a parametro zero. Con un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe lasciare i toscani. Diversa è la situazione di Gabriel, che ha la fiducia del tecnico dell'Arsenal Arteta.

Potrebbe però lasciare la società inglese con un'offerta da circa 30 milioni di euro o con l'inserimento di una contropartita tecnica gradita all'Arsenal. Potrebbe essere Arthur Melo, che piace al tecnico spagnolo. Gli inglesi avevano provato ad acquistarlo già nel mercato di gennaio, ma la Juventus non lo ha venduto perché avrebbe considerato solo una cessione a titolo definitivo e non in prestito.

Nello scambio di mercato la Juventus si garantirebbe un difensore importante oltre al fatto che alleggerirebbe il monte ingaggi di molto. Come ha confermato il suo agente sportivo Pastorello, Allegri non lo considera importante per il centrocampo in quanto vorrebbe giocatori più fisici. Per questo il suo addio è una possibilità concreta durante il Calciomercato estivo. Gabriel potrebbe essere il giocatore ideale da schierare insieme a de Ligt o Bonucci.