Archiviata la delusione per la mancata vittoria dello scudetto, l'Inter ha cominciato già a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per alzare il livello e dare la caccia a quella seconda stella (il ventesimo tricolore della propria storia) soltanto sfiorata quest'anno. Uno degli obiettivi principali della società nerazzurra sembrerebbe essere Paulo Dybala, che lascerà la Juventus dopo sette anni andando in scadenza di contratto e su cui Marotta si è mosso con largo anticipo.

Il placet di Zhang

L'Inter sembra pronta a chiudere il primo grande colpo di mercato in vista di questa estate. I nerazzurri, infatti, hanno messo da tempo gli occhi su Paulo Dybala, La Joya lascerà la Juventus e rappresenta un'occasione ghiotta a parametro zero, essendo in scadenza di contratto. L'accordo per il rinnovo non è stato trovato e la Juve ha deciso di lasciarlo andare, pur con il rischio di ritrovarselo come avversario l'anno prossimo con la maglia dell'eterna rivale.

D'altronde Giuseppe Marotta è uno dei suoi più grandi estimatori. Fu lui a portarlo a Torino nell'estate del 2015 dal Palermo per 40 milioni di euro e al momento dell'addio alla Juve del dirigente i due si sono promessi di cercare di tornare a lavorare insieme in futuro.

E quel futuro sembra essere dietro l'angolo, con il presidente dell'Inter, Steven Zhang, che avrebbe dato il proprio placet per l'arrivo della Joya. Un'autorizzazione importante visto che il club nerazzurro deve sempre stare attento ai conti, anche la prossima estate, anche se non sarà un mercato di sacrifici come quello dell'anno scorso, quando andarono via sia Achraf Hakimi che Romelu Lukaku per quasi 200 milioni di euro, investendo invece in entrata meno di 50 milioni complessivi.

La mossa per portare Dybala a Milano

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, non avrebbe dato solo il placet a Marotta per chiudere il colpo Paulo Dybala. Zhang, infatti, avrebbe anche stanziato un extra budget per arrivare all'attaccante argentino, per cui sarebbe pronto un contratto triennale con opzione per il quarto anno a quasi 7 milioni di euro a stagione più bonus.

Operazione extra, appunto, che va oltre a quella che sarà la strategia di mercato della società nerazzurra questa estate. L'idea del club meneghino è quello di comporre un tandem d'attacco formato dalla Joya e da Lautaro Martinez, con la società nerazzurra che ha intenzione di trattenere il "Toro", a meno che non arrivi una proposta fuori mercato.

Inoltre dovrebbe arrivare una prima punta, con l'idea Scamacca e la suggestione Lukaku.