L'Inter, nelle ultime stagioni, è ritornata a vincere. Merito non solo dell'arrivo nel 2019 di Antonio Conte, che è stato il tecnico per due stagioni, ma anche dell'inserimento in società di un dirigente competente come Giuseppe Marotta. L'amministratore delegato, dopo l'esperienza alla Juventus è diventato dirigente dell'Inter contribuendo ai successi dei nerazzurri, su tutti la vittoria del campionato ma anche della Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. Di recente è stato intervistato da Dazn ed ha avuto modo di parlare di diversi argomenti, anche del suo passato alla Juventus.

Marotta ci ha tenuto a sottolineare che il rapporto con Agnelli è ottimo, smentendo anche il suo possibile ritorno alla società bianconera. Ha parlato anche del sostituto di Antonio Conte, sottolineando di aver valutato anche l'ingaggio di Massimiliano Allegri prima di offrire la panchina a Simone Inzaghi. In merito invece all'acquisto da parte della Juventus di Cristiano Ronaldo, ci ha tenuto a precisare che è normale avere pareri contrastanti in una società, ma questo non ha causato di certo la sua partenza dalla Juventus. Si è discusso nelle ultime settimane del possibile ritorno alla Juventus di Alessandro Del Piero come dirigente. A tal riguardo Marotta ha sottolineato che i grandi ex giocatori sono leggende ma non fanno mai parte dei club in quanto rappresentano la storia, come è il caso di Del Piero per la Juventus.

'I grandi ex giocatori sono icone e leggende, ma non fanno mai parte dei club. Rappresentano la storia e credo che come tale debba essere considerato Del Piero'. Queste le dichiarazioni di Giuseppe Marotta in una recente intervista. L'amministratore delegato ha poi parlato della sua prima trattativa di mercato da dirigente, quando era al Varese, ovvero l'acquisto di Michelangelo Rampulla, che esordì a 17 anni in Serie B contro il Milan.

Come è noto, l'ex portiere fu anche il secondo di Peruzzi alla Juventus. In merito invece alla trattativa di mercato migliore effettuata, Marotta ha sottolineato che è stata la cessione di Paul Pogba.

Arrivato a parametro zero nel 2012, Pogba è stato venduto nel 2016 al Manchester United a 110 milioni di euro.

A tal riguardo, Marotta ha dichiarato: 'È una cosa inusuale, figlia anche del grande coraggio dei dirigenti del Manchester United. È stata una cosa abbastanza unica nel mondo del calcio'. Una carriera professionale importante quella di Marotta iniziata all'età di 25 anni, nel 1982. In 40 anni ha quindi maturato un'esperienza professionale importante tanto da essere considerato uno dei migliori dirigenti del calcio italiano.